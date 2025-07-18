Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250718/spros-859641362.html
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25%
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25%
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию по итогам второго квартала 2025 года снизился на 25% по сравнению с первым, но в августе популярность этого... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T02:45+0300
2025-07-18T02:45+0300
бизнес
россия
китай
казахстан
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859641362.jpg?1752795950
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Спрос на доставку товаров из Китая в Россию по итогам второго квартала 2025 года снизился на 25% по сравнению с первым, но в августе популярность этого направления снова вырастет, сообщили РИА Новости в логистической компании ПЭК. "На международных направлениях динамика неоднородна. Спрос на доставку из Китая во втором квартале снизился на 25% по сравнению с тремя предыдущими месяцами", - говорится в сообщении. В ПЭК пояснили, что высокие процентные ставки не позволяют производителям и ритейлерам масштабировать бизнес и наращивать объемы перевозок. Однако в августе, после начала высокого сезона в логистике, компания ожидает восстановления грузопотока. Кроме того, в компании проанализировали спрос на внутреннюю доставку - во втором квартале он вырос на 10% год к году. "Это связано с выводом большого количества техники из эксплуатации перевозчиков: с конца 2024 года транспортные компании суммарно вернули лизингодателям до 30 тысяч единиц грузовой техники", - объясняет заместитель гендиректора компании Андрей Мякин. Также в компании рассказали про другие направления. Так, спрос на доставку из Казахстана в Россию по итогам января-июня снизился на 7% год к году. "Грузопоток замедляется из-за экспортных ограничений: более 90% грузов между Россией и Казахстаном досматриваются на границе", - отметили в пресс-службе. При этом растет популярность перевозок из Киргизии и Узбекистана. В связи с укреплением экономических связей и промышленной кооперации России с этими странами, спрос на перевозки из них за полгода вырос на 24% и 10% соответственно.
китай
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, казахстан, киргизия
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
02:45 18.07.2025
 
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25%

ПЭК: спрос на доставку товаров из Китая в Россию во II квартале снизился на 25%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Спрос на доставку товаров из Китая в Россию по итогам второго квартала 2025 года снизился на 25% по сравнению с первым, но в августе популярность этого направления снова вырастет, сообщили РИА Новости в логистической компании ПЭК.
"На международных направлениях динамика неоднородна. Спрос на доставку из Китая во втором квартале снизился на 25% по сравнению с тремя предыдущими месяцами", - говорится в сообщении.
В ПЭК пояснили, что высокие процентные ставки не позволяют производителям и ритейлерам масштабировать бизнес и наращивать объемы перевозок. Однако в августе, после начала высокого сезона в логистике, компания ожидает восстановления грузопотока.
Кроме того, в компании проанализировали спрос на внутреннюю доставку - во втором квартале он вырос на 10% год к году. "Это связано с выводом большого количества техники из эксплуатации перевозчиков: с конца 2024 года транспортные компании суммарно вернули лизингодателям до 30 тысяч единиц грузовой техники", - объясняет заместитель гендиректора компании Андрей Мякин.
Также в компании рассказали про другие направления. Так, спрос на доставку из Казахстана в Россию по итогам января-июня снизился на 7% год к году. "Грузопоток замедляется из-за экспортных ограничений: более 90% грузов между Россией и Казахстаном досматриваются на границе", - отметили в пресс-службе.
При этом растет популярность перевозок из Киргизии и Узбекистана. В связи с укреплением экономических связей и промышленной кооперации России с этими странами, спрос на перевозки из них за полгода вырос на 24% и 10% соответственно.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала