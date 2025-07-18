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Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25%

Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Спрос на доставку товаров из Китая в Россию снизился на 25%

Спрос на доставку товаров из Китая в Россию по итогам второго квартала 2025 года снизился на 25% по сравнению с первым, но в августе популярность этого... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T02:45+0300

2025-07-18T02:45+0300

2025-07-18T02:45+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

киргизия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Спрос на доставку товаров из Китая в Россию по итогам второго квартала 2025 года снизился на 25% по сравнению с первым, но в августе популярность этого направления снова вырастет, сообщили РИА Новости в логистической компании ПЭК. "На международных направлениях динамика неоднородна. Спрос на доставку из Китая во втором квартале снизился на 25% по сравнению с тремя предыдущими месяцами", - говорится в сообщении. В ПЭК пояснили, что высокие процентные ставки не позволяют производителям и ритейлерам масштабировать бизнес и наращивать объемы перевозок. Однако в августе, после начала высокого сезона в логистике, компания ожидает восстановления грузопотока. Кроме того, в компании проанализировали спрос на внутреннюю доставку - во втором квартале он вырос на 10% год к году. "Это связано с выводом большого количества техники из эксплуатации перевозчиков: с конца 2024 года транспортные компании суммарно вернули лизингодателям до 30 тысяч единиц грузовой техники", - объясняет заместитель гендиректора компании Андрей Мякин. Также в компании рассказали про другие направления. Так, спрос на доставку из Казахстана в Россию по итогам января-июня снизился на 7% год к году. "Грузопоток замедляется из-за экспортных ограничений: более 90% грузов между Россией и Казахстаном досматриваются на границе", - отметили в пресс-службе. При этом растет популярность перевозок из Киргизии и Узбекистана. В связи с укреплением экономических связей и промышленной кооперации России с этими странами, спрос на перевозки из них за полгода вырос на 24% и 10% соответственно.

китай

казахстан

киргизия

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бизнес, россия, китай, казахстан, киргизия