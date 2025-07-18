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Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей - 18.07.2025, ПРАЙМ

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:42+0300

2025-07-18T13:42+0300

2025-07-18T13:42+0300

экономика

финансы

т-банк

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). "Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 12,8 миллиарда рублей за 6 месяцев 2025 года. Прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса Группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре Группы", - указывается в материалах. "Для определения общегрупповых результатов деятельности корректно ориентироваться на прибыль по МСФО Группы "Т-Технологии". Результаты второго квартала и первого полугодия 2025 года по МСФО Группа планирует опубликовать в августе 2025 года", - также отмечается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов достиг 5,6 триллиона рублей, увеличившись на 69% год к году. Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 16% год к году и достигло 51,7 миллиона.

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финансы, т-банк