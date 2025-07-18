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Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений - 18.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:28+0300
2025-07-18T14:28+0300
политика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений. "(Пауэлл - ред.) и ФРС душат рынок жилья своей высокой ставкой, из-за чего людям, особенно молодежи, становится трудно купить дом. Его назначение - действительно одно из моих худших. (Бывший президент США Джо Байден - ред.) видел, насколько он плох, и всё равно переназначил его", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом он также обвинил в сложившейся экономической ситуации и бездействии Совет управляющих ФРС. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации ни один ее глава не был формально уволен.
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Политика, Банки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Джо Байден, CBS, Федрезерв
14:28 18.07.2025
 
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений

Трамп назвал назначение Пауэлла главой ФРС одним из худших своих распоряжений

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений.
"(Пауэлл - ред.) и ФРС душат рынок жилья своей высокой ставкой, из-за чего людям, особенно молодежи, становится трудно купить дом. Его назначение - действительно одно из моих худших. (Бывший президент США Джо Байден - ред.) видел, насколько он плох, и всё равно переназначил его", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом он также обвинил в сложившейся экономической ситуации и бездействии Совет управляющих ФРС.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
Согласно закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации ни один ее глава не был формально уволен.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла
16 июля, 18:54
 
ПолитикаБанкиСШАДональд ТрампДжером ПауэллДжо БайденCBSФедрезерв
 
 
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