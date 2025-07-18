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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративной отчетности

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративной отчетности - 18.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративной отчетности

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются в плюсе на позитивных сигналах корпоративной отчетности американских компаний, следует из... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:44+0300

2025-07-18T14:44+0300

2025-07-18T14:44+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются в плюсе на позитивных сигналах корпоративной отчетности американских компаний, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05% - до 44 739 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,04% - до 23 259,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 6 342 пунктов. "Я думаю, что этот рынок заслуживает доверия, и то, что привело вас сюда, - это все еще растущие сектора", - цитирует телеканал CNBC слова аналитика Truist Кита Лернера (Keith Lerner). Он также добавил, что в США "экономика, возможно, охлаждается, но точно не рушится". На этой неделе крупнейшие американские банки сообщили о росте прибыли по итогам первого полугодия. Чистая прибыль Wells Fargo в первом полугодии выросла на 10% - до 9,8 миллиарда долларов, Bank of America - на 9%, до 13,8 миллиарда, Morgan Stanley - на 21%, до 7,85 миллиарда. Ранее в пятницу американский стриминговый сервис Netflix сообщил о том, что во втором квартале текущего года разводненная прибыль на акцию компании увеличилась до 7,19 доллара с 4,88 доллара годом ранее при прогнозе аналитиков в 7,07 доллара. Выручка повысилась на 15,9% к аналогичному периоду прошлого года - до 11,079 миллиарда долларов при прогнозе в 11,04 миллиарда долларов. Акции Netflix дешевеют на постторгах на почти на 2%, несмотря на публикацию компанией сильной финансовой отчетности за первое полугодие.

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рынок, торги, индексы, сша, netflix, cnbc, wells fargo, nasdaq composite