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Эксперт оценил идею субсидий за утилизацию старых автомобилей

Эксперт оценил идею субсидий за утилизацию старых автомобилей - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил идею субсидий за утилизацию старых автомобилей

Обновлению автопарка в России может помочь возвращение механизма субсидий за утилизацию старых машин вместо увеличения транспортного налога для машин возрастом... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:35+0300

2025-07-18T09:35+0300

2025-07-18T09:35+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Обновлению автопарка в России может помочь возвращение механизма субсидий за утилизацию старых машин вместо увеличения транспортного налога для машин возрастом старше 15 лет, предлагаемого ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), поделился мнением с РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Президент РОАД Алексей Подщеколдин ранее в июле анонсировал законопроект, который ассоциация готовит при участии юристов. Главным аспектом в этом документе станет увеличение транспортного налога на автомобили старше 15 лет. По задумке авторов, повышенный транспортный налог на такие автомобили должен стимулировать россиян чаще менять автомобили, рассказал Подщеколдин. Документ должен быть подготовлен к концу июля. "Не думаю, что это возымеет эффект, о котором говорят в РОАД. Наоборот, стоит перезапустить программу утилизации для автомобилей старше 15 лет, когда ты отдаешь свой старый автомобиль и получаешь субсидию на покупку новой машины. На мой взгляд, это была бы востребованная программа", - прокомментировал инициативу Иванов. Он также отметил, что, по некоторым данным, под повышенный тариф, в случае принятия соответствующего решения, может попасть около 40% автопарка страны. Иванов обратил внимание, что на автомобилях старше 15 лет, как правило, ездят люди с невысоким заработком, и обременять их дополнительными расходами было бы неправильно. "Добавлю, что подобная инициатива может иметь совершенно обратный эффект. Люди, у которых автомобиль возрастом выше 15 лет, просто начнут продавать свои машины, не покупая взамен новые. Просто чтобы не платить повышенный транспортный налог", - резюмировал топ-менеджер.

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бизнес, россия, роад, авто