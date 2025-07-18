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В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции
В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции
Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Киргизию, изъята партия на около 415 тысяч... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T07:56+0300
2025-07-18T07:56+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
турция
киргизия
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ТАШКЕНТ, 18 июл – ПРАЙМ. Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Киргизию, изъята партия на около 415 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СГБ. По данным пресс-центра, сотрудники управлений СГБ по Андижанской и Ферганской областям в ходе оперативного мероприятия задержали жителя Андижана при переходе киргизско-узбекской границы. У задержанного были изъяты 859 единиц ювелирных изделий из золота и бриллиантов общим весом 4,155 килограмма и стоимостью 5,213 миллиарда сумов (около 415 тысяч долларов). "В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный за вознаграждение должен был нелегально перевезти изъятые ювелирные изделия из Кыргызстана, которые, в свою очередь, были ввезены в соседнюю страну из Турции более десятью лицами, проживающими в Андижанской и Ферганской областях", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. По данным спецслужбы, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда в особо крупном размере", и устанавливаются личности владельцев ювелирных изделий, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на восемь лет. В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.
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бизнес, россия, узбекистан, турция, киргизия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, КИРГИЗИЯ
07:56 18.07.2025
 
В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции

СГБ Узбекистана выявила канал контрабанды ювелирных изделий из Турции через Киргизию

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ТАШКЕНТ, 18 июл – ПРАЙМ. Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Киргизию, изъята партия на около 415 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СГБ.
По данным пресс-центра, сотрудники управлений СГБ по Андижанской и Ферганской областям в ходе оперативного мероприятия задержали жителя Андижана при переходе киргизско-узбекской границы. У задержанного были изъяты 859 единиц ювелирных изделий из золота и бриллиантов общим весом 4,155 килограмма и стоимостью 5,213 миллиарда сумов (около 415 тысяч долларов).
"В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный за вознаграждение должен был нелегально перевезти изъятые ювелирные изделия из Кыргызстана, которые, в свою очередь, были ввезены в соседнюю страну из Турции более десятью лицами, проживающими в Андижанской и Ферганской областях", - говорится в сообщении СГБ для СМИ.
По данным спецслужбы, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда в особо крупном размере", и устанавливаются личности владельцев ювелирных изделий, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на восемь лет.
В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНТУРЦИЯКИРГИЗИЯ
 
 
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