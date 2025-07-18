https://1prime.ru/20250718/uzbekistan-859643805.html

В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции

В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане выявили канал контрабанды ювелирных изделий из Турции

Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Киргизию, изъята партия на около 415 тысяч... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:56+0300

2025-07-18T07:56+0300

2025-07-18T07:56+0300

экономика

бизнес

россия

узбекистан

турция

киргизия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859643805.jpg?1752814589

ТАШКЕНТ, 18 июл – ПРАЙМ. Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Киргизию, изъята партия на около 415 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СГБ. По данным пресс-центра, сотрудники управлений СГБ по Андижанской и Ферганской областям в ходе оперативного мероприятия задержали жителя Андижана при переходе киргизско-узбекской границы. У задержанного были изъяты 859 единиц ювелирных изделий из золота и бриллиантов общим весом 4,155 килограмма и стоимостью 5,213 миллиарда сумов (около 415 тысяч долларов). "В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный за вознаграждение должен был нелегально перевезти изъятые ювелирные изделия из Кыргызстана, которые, в свою очередь, были ввезены в соседнюю страну из Турции более десятью лицами, проживающими в Андижанской и Ферганской областях", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. По данным спецслужбы, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда в особо крупном размере", и устанавливаются личности владельцев ювелирных изделий, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на восемь лет. В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.

узбекистан

турция

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, турция, киргизия