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"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление

"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление

ВСУ не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, считают журналисты украинского издания "Страна.ua". | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T21:02+0300

2025-07-18T21:02+0300

2025-07-18T21:02+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ВСУ не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, считают журналисты украинского издания "Страна.ua". Ранее в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников написала, что Трамп якобы заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как обороной она не добьется изменения хода конфликта. "После прошлогоднего прорыва в Курскую область ВСУ этот успех нигде повторить более не могут, и атаки украинской армии ведут либо к очень небольшому продвижению, либо вообще завершаются без него, лишь замедляя на время наступление РФ... У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду "стачивания" штурмовых отрядов. Без серьёзных успехов, но с большими потерями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание напоминает о регулярно звучащей на Украине критике подобных безуспешных попыток наступления ВСУ и о регулярных призывах перейти к стратегической обороне ради минимизации потерь. Также авторы публикации сомневаются в версии о возможном накоплении резервов ВСУ для "большого" наступления. Они предполагают, что сама история о призыве Трампа к наступлению была "вброшена" Киевом для поднятия боевого духа в украинском обществе и объяснения провальной тактики безрезультатных контрударов ВСУ.

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украина, рф, сша, дональд трамп, владимир зеленский, всу, washington post