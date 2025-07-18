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"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление
"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление
ВСУ не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, считают журналисты украинского издания "Страна.ua". | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T21:02+0300
2025-07-18T21:02+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ВСУ не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, считают журналисты украинского издания "Страна.ua". Ранее в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников написала, что Трамп якобы заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как обороной она не добьется изменения хода конфликта. "После прошлогоднего прорыва в Курскую область ВСУ этот успех нигде повторить более не могут, и атаки украинской армии ведут либо к очень небольшому продвижению, либо вообще завершаются без него, лишь замедляя на время наступление РФ... У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду "стачивания" штурмовых отрядов. Без серьёзных успехов, но с большими потерями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание напоминает о регулярно звучащей на Украине критике подобных безуспешных попыток наступления ВСУ и о регулярных призывах перейти к стратегической обороне ради минимизации потерь. Также авторы публикации сомневаются в версии о возможном накоплении резервов ВСУ для "большого" наступления. Они предполагают, что сама история о призыве Трампа к наступлению была "вброшена" Киевом для поднятия боевого духа в украинском обществе и объяснения провальной тактики безрезультатных контрударов ВСУ.
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украина, рф, сша, дональд трамп, владимир зеленский, всу, washington post
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, Washington Post
21:02 18.07.2025
 
"Отряды "стачиваются". На Украине оценили возможность перейти в наступление

"Страна.ua": ВСУ не могут перейти в наступление, как того требует Трамп

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ВСУ не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, считают журналисты украинского издания "Страна.ua".
Ранее в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников написала, что Трамп якобы заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как обороной она не добьется изменения хода конфликта.
"После прошлогоднего прорыва в Курскую область ВСУ этот успех нигде повторить более не могут, и атаки украинской армии ведут либо к очень небольшому продвижению, либо вообще завершаются без него, лишь замедляя на время наступление РФ... У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду "стачивания" штурмовых отрядов. Без серьёзных успехов, но с большими потерями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание напоминает о регулярно звучащей на Украине критике подобных безуспешных попыток наступления ВСУ и о регулярных призывах перейти к стратегической обороне ради минимизации потерь. Также авторы публикации сомневаются в версии о возможном накоплении резервов ВСУ для "большого" наступления. Они предполагают, что сама история о призыве Трампа к наступлению была "вброшена" Киевом для поднятия боевого духа в украинском обществе и объяснения провальной тактики безрезультатных контрударов ВСУ.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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08:33
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРФСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВСУWashington Post
 
 
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