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Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна
Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна - 19.07.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна
Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:55+0300
2025-07-19T06:55+0300
2025-07-19T06:55+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
краснодарский край
ростовская область
кабардино-балкария
акра
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Наибольший урожай традиционно собирается в южных регионах России - самых плодородных и с наиболее благоприятным климатом. При этом регионы-лидеры различаются в зависимости от конкретных культур. Например, по сбору основной зерновой культуры - пшеницы - в этом году лидером может стать Краснодарский край, поскольку в Ростовской области, которая была прошлогодним лидером, сложились наиболее сложные по всей стране условия для сбора урожая зерновых. Краснодарский край также занимает ведущие позиции по сбору ячменя, кукурузы и риса", - отметил эксперт.
По его словам, основным регионом по выращиванию и сбору подсолнечника является Саратовская область. В свою очередь Кабардино-Балкария выступает лидером по яблокам, Дагестан - по винограду, Астраханская область - по арбузам.
краснодарский край
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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, ростовская область, кабардино-балкария, акра
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, Ростовская область, Кабардино-Балкария, АКРА
Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна
Тренин: Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Наибольший урожай традиционно собирается в южных регионах России - самых плодородных и с наиболее благоприятным климатом. При этом регионы-лидеры различаются в зависимости от конкретных культур. Например, по сбору основной зерновой культуры - пшеницы - в этом году лидером может стать Краснодарский край, поскольку в Ростовской области, которая была прошлогодним лидером, сложились наиболее сложные по всей стране условия для сбора урожая зерновых. Краснодарский край также занимает ведущие позиции по сбору ячменя, кукурузы и риса", - отметил эксперт.
По его словам, основным регионом по выращиванию и сбору подсолнечника является Саратовская область. В свою очередь Кабардино-Балкария выступает лидером по яблокам, Дагестан - по винограду, Астраханская область - по арбузам.