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Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна

Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна - 19.07.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал регионы-лидеры по сбору зерна

Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T06:55+0300

2025-07-19T06:55+0300

2025-07-19T06:55+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

краснодарский край

ростовская область

кабардино-балкария

акра

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Наибольший урожай традиционно собирается в южных регионах России - самых плодородных и с наиболее благоприятным климатом. При этом регионы-лидеры различаются в зависимости от конкретных культур. Например, по сбору основной зерновой культуры - пшеницы - в этом году лидером может стать Краснодарский край, поскольку в Ростовской области, которая была прошлогодним лидером, сложились наиболее сложные по всей стране условия для сбора урожая зерновых. Краснодарский край также занимает ведущие позиции по сбору ячменя, кукурузы и риса", - отметил эксперт. По его словам, основным регионом по выращиванию и сбору подсолнечника является Саратовская область. В свою очередь Кабардино-Балкария выступает лидером по яблокам, Дагестан - по винограду, Астраханская область - по арбузам.

краснодарский край

ростовская область

кабардино-балкария

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, ростовская область, кабардино-балкария, акра