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Выдачи автокредитов в России снизились почти вдвое

Выдачи автокредитов в России снизились почти вдвое - 19.07.2025, ПРАЙМ

Выдачи автокредитов в России снизились почти вдвое

Выдачи автокредитов в РФ снизились почти вдвое за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 570 миллиардов... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T08:40+0300

2025-07-19T08:40+0300

2025-07-19T08:40+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в РФ снизились почти вдвое за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 570 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. "За первое полугодие 2025 года было выдано около 455 тысяч автокредитов на общую суммы 570 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года было выдано практически в два раза больше автокредитов: более 800 тысяч на 1,2 триллиона рублей", - отметил Лагуткин. По его словам, наименьший объем автокредитов традиционно был выдан в первые месяцы года, когда в среднем выдавалось по 65 тысяч кредитов, после чего показатели выдачи начали свой рост и достигли почти 90 тысяч к концу первого полугодия. По данным "Скоринг-бюро", средняя сумма автокредита за первые шесть месяцев текущего года составила 1,25 миллиона рублей, что на 12% ниже аналогичного показателя предыдущего года - 1,42 миллиона рублей. "Объемы автокредитования в 2025 году снижаются вследствие продолжающейся трансформации самого авторынка с одной стороны, низкого спроса, в основном вследствие высоких ставок, с другой стороны и регуляторных ограничений. Спрос поддерживается в значимой степени программами государственной поддержки отрасли с известными ограничениями. Кроме того, уже сейчас можно говорить о том, что прошедшее снижение ставки оказало слабое влияние на восстановление спроса и в будущем можно говорить, скорее, о крайне постепенном росте спроса на автокредиты", - заключил глава компании.

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бизнес, россия, рф, олег лагуткин, "скоринг бюро", авто