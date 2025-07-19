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ФНС заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-супруга

ФНС заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-супруга - 19.07.2025, ПРАЙМ

ФНС заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-супруга

Налоговая заблокировала банковские счета блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, против которых расследуется уголовное дело о... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T05:01+0300

2025-07-19T05:01+0300

2025-07-19T05:01+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Налоговая заблокировала банковские счета блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, против которых расследуется уголовное дело о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик". По данным сервиса, ИП Лерчека на 18 июля значится действующим, однако банковские счета заблокированы. Основанием указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", постановление о приостановлении операций было вынесено 18 июля. Как указано, размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с ИП бывшего супруга Лерчек. Его счета, по данным сервиса, заблокированы с 6 июня. Однако в данном случае основанием послужило "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый органах в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Счета их бизнес-партнера Романа Вишняка, который также проходит по уголовному делу, заблокированы с апреля прошлого года, а отрицательное сальдо составляет более 887 тысяч рублей. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин, а также бизнес-партнер экс-мужа Лерчек Роман Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

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