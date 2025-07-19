Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/gelendzhik-859705549.html
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями - 19.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями
Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"),... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T12:49+0300
2025-07-19T12:49+0300
экономика
бизнес
геленджик
екатеринбург
казань
аэрофлот
utair
s7
авиакомпания победа
red wings
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588773_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3954cb31834e66f800f388b1ae7b12cf.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"), рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Договор есть, но "Победа" пока не заявлялась. "Ред Вингс" пойдёт из Екатеринбурга и Казани. В настоящее время подтверждено, по состоянию на утро (прим. 18 июля), шесть направлений. Седьмое находилось на согласовании, но мне докладывали, что запросился Норильск. Это восьмое направление", - рассказал Таранченко. Он уточнил, что сейчас договоры заключены с S7, "Аэрофлотом", Utair ("ЮТейр"), Nordwind, "Уральскими авиалиниями". Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://1prime.ru/20250719/gendirektor-859702853.html
геленджик
екатеринбург
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588773_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_88cfc824471667b6aebdbfffa10cafea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, геленджик, екатеринбург, казань, аэрофлот, utair, s7, авиакомпания победа, red wings
Экономика, Бизнес, Геленджик, ЕКАТЕРИНБУРГ, КАЗАНЬ, Аэрофлот, Utair, S7, авиакомпания Победа, Red Wings
12:49 19.07.2025
 
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями

Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с тремя авиакомпаниями

© РИА Новости . Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"), рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Договор есть, но "Победа" пока не заявлялась. "Ред Вингс" пойдёт из Екатеринбурга и Казани. В настоящее время подтверждено, по состоянию на утро (прим. 18 июля), шесть направлений. Седьмое находилось на согласовании, но мне докладывали, что запросился Норильск. Это восьмое направление", - рассказал Таранченко.
Он уточнил, что сейчас договоры заключены с S7, "Аэрофлотом", Utair ("ЮТейр"), Nordwind, "Уральскими авиалиниями".
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Новое здание аэропорта в Геленджике - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
10:19
 
ЭкономикаБизнесГеленджикЕКАТЕРИНБУРГКАЗАНЬАэрофлотUtairS7авиакомпания ПобедаRed Wings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала