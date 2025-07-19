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ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области - 19.07.2025, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области - 19.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в субботу семь населенных пунктов в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T19:19+0300
2025-07-19T19:19+0300
спецоперация на украине
белгородская область
шебекино
всу
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БЕЛГОРОД, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в субботу семь населенных пунктов в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино вследствие прилёта снаряда в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы... Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи. Без света частично остаются сёла Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка... В районе села Графовка в результате атаки FPV-дрона загорелась спецтехника", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон сдетонировал на стоянке предприятия, еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В селе Отрадное FPV-дрон атаковал припаркованную машину. В селе Нечаевка от детонации дрона загорелось нежилое здание. Ещё один БПЛА ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский, уточнил губернатор.
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, всу
Спецоперация на Украине, Белгородская область, Шебекино, ВСУ
19:19 19.07.2025
 
ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в двух районах Белгородской области

© РИА Новости . Давид НарманияПострадавший от обстрелов дом в Шебекино
Пострадавший от обстрелов дом в Шебекино - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Давид Нармания
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БЕЛГОРОД, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в субботу семь населенных пунктов в двух приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино вследствие прилёта снаряда в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы... Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи. Без света частично остаются сёла Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка... В районе села Графовка в результате атаки FPV-дрона загорелась спецтехника", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон сдетонировал на стоянке предприятия, еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В селе Отрадное FPV-дрон атаковал припаркованную машину. В селе Нечаевка от детонации дрона загорелось нежилое здание. Ещё один БПЛА ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский, уточнил губернатор.
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Спецоперация на УкраинеБелгородская областьШебекиноВСУ
 
 
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