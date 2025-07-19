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ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 19.07.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 19.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T12:18+0300
2025-07-19T12:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, промышленность, украина, рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Промышленность, УКРАИНА, РФ
12:18 19.07.2025
 
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯПромышленностьУКРАИНАРФ
 
 
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