https://1prime.ru/20250719/minoborony-859705050.html

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 19.07.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T12:18+0300

2025-07-19T12:18+0300

2025-07-19T12:18+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

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