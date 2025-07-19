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ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 19.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T12:18+0300
2025-07-19T12:18+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Промышленность, УКРАИНА, РФ
ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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