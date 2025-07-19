https://1prime.ru/20250719/minoborony-859714246.html

Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников

Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников - 19.07.2025, ПРАЙМ

Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников

В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T19:31+0300

2025-07-19T19:31+0300

2025-07-19T19:31+0300

спецоперация на украине

россия

общество

калужская область

москва

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg

МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России. "В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, и два БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250719/gladkov-859713399.html

калужская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , калужская область, москва, минобороны рф