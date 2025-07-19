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Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников
Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников - 19.07.2025, ПРАЙМ
Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников
В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T19:31+0300
2025-07-19T19:31+0300
спецоперация на украине
россия
общество
калужская область
москва
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России. "В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, и два БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
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россия, общество , калужская область, москва, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Калужская область, МОСКВА, Минобороны РФ
19:31 19.07.2025
 
Российские военные за четыре часа перехватили 27 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 27 украинских беспилотников самолетного типа

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.
"В период с 15.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, и два БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоКалужская областьМОСКВАМинобороны РФ
 
 
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