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Церемония присяги избранного президента Польши Навроцкого пройдет 6 августа - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Церемония присяги избранного президента Польши Навроцкого пройдет 6 августа
Церемония присяги избранного президента Польши Навроцкого пройдет 6 августа - 19.07.2025, ПРАЙМ
Церемония присяги избранного президента Польши Навроцкого пройдет 6 августа
Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T23:37+0300
2025-07-19T23:37+0300
политика
польша
кароль навроцкий
верховный суд
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ВАРШАВА, 19 июл – ПРАЙМ. Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа. В субботу в издании Monitor Polski было опубликовано постановление спикера сейма Шимона Холовни о созыве Национального собрания для принесения присяги Навроцким на 10.00 (11.00 мск) 6 августа. Это означает, что новый президент вступит в должность в среду 6 августа. Monitor Polski используется для официального обнародования внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.
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польша, кароль навроцкий, верховный суд
Политика, ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, Верховный суд
23:37 19.07.2025
 
Церемония присяги избранного президента Польши Навроцкого пройдет 6 августа

Церемония приведения к присяге Навроцкого официально назначена на 6 августа

© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
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ВАРШАВА, 19 июл – ПРАЙМ. Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа.
В субботу в издании Monitor Polski было опубликовано постановление спикера сейма Шимона Холовни о созыве Национального собрания для принесения присяги Навроцким на 10.00 (11.00 мск) 6 августа. Это означает, что новый президент вступит в должность в среду 6 августа.
Monitor Polski используется для официального обнародования внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
18 июля, 14:23
 
ПолитикаПОЛЬШАКароль НавроцкийВерховный суд
 
 
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