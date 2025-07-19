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Times раскрыла подробности ликвидации полковника СБУ в Киеве - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Times раскрыла подробности ликвидации полковника СБУ в Киеве
Times раскрыла подробности ликвидации полковника СБУ в Киеве - 19.07.2025, ПРАЙМ
Times раскрыла подробности ликвидации полковника СБУ в Киеве
Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T15:02+0300
2025-07-19T15:02+0300
политика
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" Романом Червинским, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в украинских разведслужбах. Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Позже главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации Воронича, убили на Украине при задержании. "Полковник (Воронич - ред.) использовал морские дроны против российского флота в Черном море... и был заместителем в подразделении Романа Червинского... "координатора" подрыва трубопровода "Северный поток", - говорится в публикации. По данным газеты, Воронич был также причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и мог принимать участие в убийстве в 2015 году Алексея Мозгового, лидера батальона ополченцев "Призрак", включенного позднее в состав Народной милиции ЛНР. Осенью 2024 года издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждал, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Взвод "Призрак" основали в Донбассе в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015 году погиб первый лидер батальона Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
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газ, киев, лнр, азербайджан, дмитрий песков, сбу, всу, spiegel, северный поток - 2
Политика, Газ, Киев, ЛНР, АЗЕРБАЙДЖАН, Дмитрий Песков, СБУ, ВСУ, Spiegel, Северный поток - 2
15:02 19.07.2025
 
Times раскрыла подробности ликвидации полковника СБУ в Киеве

Times: ликвидированный в Киеве полковник СБУ Воронич был связан с Червинским

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" Романом Червинским, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в украинских разведслужбах.
Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Позже главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации Воронича, убили на Украине при задержании.
"Полковник (Воронич - ред.) использовал морские дроны против российского флота в Черном море... и был заместителем в подразделении Романа Червинского... "координатора" подрыва трубопровода "Северный поток", - говорится в публикации.
По данным газеты, Воронич был также причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и мог принимать участие в убийстве в 2015 году Алексея Мозгового, лидера батальона ополченцев "Призрак", включенного позднее в состав Народной милиции ЛНР.
Осенью 2024 года издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждал, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взвод "Призрак" основали в Донбассе в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015 году погиб первый лидер батальона Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
В Киеве застрелили полковника СБУ
10 июля, 12:58
 
ПолитикаГазКиевЛНРАЗЕРБАЙДЖАНДмитрий ПесковСБУВСУSpiegelСеверный поток - 2
 
 
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