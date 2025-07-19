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Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана в случае их строительства - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана в случае их строительства
Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана в случае их строительства - 19.07.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана в случае их строительства
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории исламской республики. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T16:33+0300
2025-07-19T16:33+0300
политика
нефть
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ВАШИНГТОН, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории исламской республики. "Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать всё заново, в трёх разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", - написал президент США в социальной сети Truth Social. Ранее в субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан, рафаэль гросси, магатэ
Политика, Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
16:33 19.07.2025
 
Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана в случае их строительства

Трамп пригрозил Ирану уничтожить новые ядерные объекты в случае их строительства

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории исламской республики.
"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать всё заново, в трёх разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", - написал президент США в социальной сети Truth Social.
Ранее в субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ПолитикаНефтьИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампМасуд ПезешкианРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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