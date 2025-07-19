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Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву
Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву - 19.07.2025, ПРАЙМ
Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву
Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:58+0300
2025-07-19T06:58+0300
бизнес
россия
москва
ростовская область
воронеж
ржд
федеральная пассажирская компания
фпк
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. "В связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд номер 229", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК. Отмечается, что поезд отправится со станции Придача в Москву в 11.21 мск, он проследует с остановками Грязи - Воронежские, Мичуринск - Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавили в ФПК.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ростовская область, Воронеж, РЖД, Федеральная пассажирская компания, ФПК
06:58 19.07.2025
 
Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву

Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву из-за задержки поездов

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов.
"В связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд номер 229", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК.
Отмечается, что поезд отправится со станции Придача в Москву в 11.21 мск, он проследует с остановками Грязи - Воронежские, Мичуринск - Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавили в ФПК.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРостовская областьВоронежРЖДФедеральная пассажирская компанияФПК
 
 
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