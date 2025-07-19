https://1prime.ru/20250719/voronezh-859697429.html

Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву

Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву - 19.07.2025, ПРАЙМ

Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву

Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T06:58+0300

2025-07-19T06:58+0300

2025-07-19T06:58+0300

бизнес

россия

москва

ростовская область

воронеж

ржд

федеральная пассажирская компания

фпк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859697429.jpg?1752897534

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. "В связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд номер 229", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК. Отмечается, что поезд отправится со станции Придача в Москву в 11.21 мск, он проследует с остановками Грязи - Воронежские, Мичуринск - Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавили в ФПК.

москва

ростовская область

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ростовская область, воронеж, ржд, федеральная пассажирская компания, фпк