https://1prime.ru/20250720/avto-859721369.html

Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне

Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне - 20.07.2025, ПРАЙМ

Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне

Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T09:54+0300

2025-07-20T09:54+0300

2025-07-20T09:55+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в прошлом году, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские поставщики в июне продали на российский рынок автомобилей на 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше уровня мая. При этом предыдущие два месяца стоимость поставок, наоборот, снижалась – совокупно в 1,6 раза. Россия в июне стала пятой среди основных покупателей китайских автомобилей, поднявшись с седьмой позиции в мае. При этом несмотря на рост июньский уровень втрое ниже среднемесячной стоимости экспорта в прошлом году – тогда она составляла 1,27 миллиарда долларов. В целом за январь-июнь поставки "легковушек" в Россию упали в денежном выражении в 2,3 раза и составили 2,7 миллиарда долларов.

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