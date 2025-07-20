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Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне
Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне - 20.07.2025, ПРАЙМ
Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне
Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T09:54+0300
2025-07-20T09:54+0300
2025-07-20T09:55+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в прошлом году, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские поставщики в июне продали на российский рынок автомобилей на 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше уровня мая. При этом предыдущие два месяца стоимость поставок, наоборот, снижалась – совокупно в 1,6 раза. Россия в июне стала пятой среди основных покупателей китайских автомобилей, поднявшись с седьмой позиции в мае. При этом несмотря на рост июньский уровень втрое ниже среднемесячной стоимости экспорта в прошлом году – тогда она составляла 1,27 миллиарда долларов. В целом за январь-июнь поставки "легковушек" в Россию упали в денежном выражении в 2,3 раза и составили 2,7 миллиарда долларов.
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россия, китай, авто, китайские авто, экспорт
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, китайские авто, экспорт
Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне
Китай увеличил экспорт легковых авто в Россию после двух месяцев снижения
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в прошлом году, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские поставщики в июне продали на российский рынок автомобилей на 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше уровня мая. При этом предыдущие два месяца стоимость поставок, наоборот, снижалась – совокупно в 1,6 раза.
Россия в июне стала пятой среди основных покупателей китайских автомобилей, поднявшись с седьмой позиции в мае. При этом несмотря на рост июньский уровень втрое ниже среднемесячной стоимости экспорта в прошлом году – тогда она составляла 1,27 миллиарда долларов.
В целом за январь-июнь поставки "легковушек" в Россию упали в денежном выражении в 2,3 раза и составили 2,7 миллиарда долларов.
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