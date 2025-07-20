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Великобритания в июне стала главным импортером китайских авто

Великобритания в июне стала главным импортером китайских авто - 20.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания в июне стала главным импортером китайских авто

Великобритания в июне на фоне кризиса в собственной автомобильной индустрии стала главным покупателем "легковушек" из Китая, следует из данных китайской... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T10:49+0300

2025-07-20T10:49+0300

2025-07-20T10:49+0300

великобритания

китай

бизнес

авто

китайские авто

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Великобритания в июне на фоне кризиса в собственной автомобильной индустрии стала главным покупателем "легковушек" из Китая, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские автопроизводители в начале лета поставили на британский рынок легковых автомобилей на 566,5 миллиона долларов против 642,9 миллиона в мае. Несмотря на сокращение закупок страна стала главным их импортером из Поднебесной - впервые с января 2023 года. Британия последние несколько лет входит в число основных покупателей автомобилей из Китая. Одна из главных причин – кризис производства в местной автопромышленности. Так, выпуск автомобилей, по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом году упал в стране до минимальных с пандемии 780 тысяч штук – столько же Британия производила в 1950-х годах. В текущем году ситуация продолжает ухудшаться: за пять месяцев количество сошедших с конвейеров автомобилей уменьшилось еще на 10% год к году. Однако сыграло и падение спроса со стороны бразильских и эмиратских импортеров. Так, Бразилия, которая еще месяцем ранее лидировала по закупкам китайских автомобилей, выпала из десятки, заняв одиннадцатую позицию. ОАЭ же остаются вторыми, хотя их импорт просел почти на четверть – до 559 миллионов долларов. Тройку лидеров в июне замыкала Бельгия, при этом ее закупки тоже снизились - на 20%, до 500 миллионов долларов. В пятерку также входили Мексика, чей импорт уменьшился на 11% и составив 454,8 миллиона долларов, а также Россия (+15%, 428,2 миллиона долларов). США, которые в апреле ввели пошлины на импорт автомобилей, в июне неожиданно нарастили покупки у Поднебесной – до 137,6 миллиона долларов с 114,1 миллиона. До этого ввоз китайских машин снижался два месяца подряд. В целом Китай поставил за рубеж легковых автомобилей на 8,1 миллиарда долларов, что на 12% меньше уровня месяцем ранее.

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великобритания, китай, бизнес, авто, китайские авто