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Путин оценил ситуацию с российским автопромом
Путин оценил ситуацию с российским автопромом - 20.07.2025, ПРАЙМ
Путин оценил ситуацию с российским автопромом
Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T14:15+0300
2025-07-20T14:15+0300
2025-07-20T14:15+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин. "Ну всякие (ситуации - прим.) бывали. У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать", - сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.Кроме того, президент отметил, что поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей.
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Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, автопром, Авто
Путин оценил ситуацию с российским автопромом
Путин: бывают моменты, когда российский автопром нужно поддержать
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну всякие (ситуации - прим.) бывали. У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать", - сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
Кроме того, президент отметил, что поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей.
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