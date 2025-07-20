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Путин рассказал об этапах развития отечественного автопрома

Путин рассказал об этапах развития отечественного автопрома - 20.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об этапах развития отечественного автопрома

Россия поэтапно развивает свой автопром, сообщил президент России Владимир Путин. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T14:33+0300

2025-07-20T14:33+0300

2025-07-20T14:33+0300

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авто

автопром

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия поэтапно развивает свой автопром, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в середине 1990-х в правительстве были мнения о том, что России "нет смысла" заниматься автопромом и "лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность заниматься крупной сборкой" в РФ. "Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно", - рассказал Путин. На первом этапе, как отметил глава государства, Россия запустила производство с западными партнерами и разрешила им заниматься сборкой на своей территории. "Второй этап - 2010 год. Мы увеличили требования к объему локализации, то есть требования к производству определенных компонентов на территории РФ. А с 2016 года - требования к высокой локализации, причем основных узлов - двигателей, трансмиссий, кузовов, покрасок кузовов и так далее. То есть это уже такая серьезная, практически собственная машина", - подчеркнул президент.

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россия, промышленность, владимир путин, авто, автопром