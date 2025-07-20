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Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году

Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году - 20.07.2025, ПРАЙМ

Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году

Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T14:47+0300

2025-07-20T14:47+0300

2025-07-20T14:47+0300

россия

владимир путин

автоваз

авто

автопром

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что Россия поэтапно развивала свой автопром, в том числе повышая требования к объему локализации производства западных партнеров, которые занимались сборкой на территории РФ. "К чему это привело? В 2022 году от нас, как здесь, из "Автоваза", так называемые "партнёры" удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий", - отметил Путин. Президент добавил, что именно на таких предприятиях, как "Автоваз", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли. "Удалось его (предприятие - ред.) возродить и двигать вперёд с достаточно серьёзным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - подчеркнул глава государства.

https://1prime.ru/20250720/avtoprom-859724414.html

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россия, владимир путин, автоваз, авто, автопром