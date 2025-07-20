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Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году
Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году
Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T14:47+0300
2025-07-20T14:47+0300
россия
владимир путин
автоваз
авто
автопром
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что Россия поэтапно развивала свой автопром, в том числе повышая требования к объему локализации производства западных партнеров, которые занимались сборкой на территории РФ. "К чему это привело? В 2022 году от нас, как здесь, из "Автоваза", так называемые "партнёры" удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий", - отметил Путин. Президент добавил, что именно на таких предприятиях, как "Автоваз", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли. "Удалось его (предприятие - ред.) возродить и двигать вперёд с достаточно серьёзным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - подчеркнул глава государства.
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россия, владимир путин, автоваз, авто, автопром
РОССИЯ, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Авто, автопром
14:47 20.07.2025
 
Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году

Путин: уровень технологической культуры в автопроме к 2022 году был достаточно высоким

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили "ЛАДА Искра"
Автомобили ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что Россия поэтапно развивала свой автопром, в том числе повышая требования к объему локализации производства западных партнеров, которые занимались сборкой на территории РФ.
"К чему это привело? В 2022 году от нас, как здесь, из "Автоваза", так называемые "партнёры" удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий", - отметил Путин.
Президент добавил, что именно на таких предприятиях, как "Автоваз", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли.
"Удалось его (предприятие - ред.) возродить и двигать вперёд с достаточно серьёзным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - подчеркнул глава государства.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Путин рассказал об этапах развития отечественного автопрома
14:33
 
РОССИЯВладимир ПутинАвтоВАЗАвтоавтопром
 
 
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