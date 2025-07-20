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"Чересчур много": во Франции высказались о нашествии украинских беженцев

"Чересчур много": во Франции высказались о нашествии украинских беженцев - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Чересчур много": во Франции высказались о нашествии украинских беженцев

Читатели французского издания Le Figaro выступили с резкой критикой украинских беженцев, проживающих на территории Польши. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T12:51+0300

2025-07-20T12:51+0300

2025-07-20T12:51+0300

политика

украина

польша

франция

общество

украинские беженцы

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro выступили с резкой критикой украинских беженцев, проживающих на территории Польши.Так, один из комментаторов отметил, что, по наблюдениям его польских друзей, многие украинцы ведут себя в Польше неподобающим образом. совершая многочисленные правонарушения. Он также указал на то, что правительство Польши предоставило им слишком много привилегий, чем многие из беженцев активно злоупотребляют."Чересчур много украинцев. По прошествии трех лет это начинает давить на общество и дорого обходится экономикам этих государств", - добавил другой пользователь.Еще один комментатор написал, что после наблюдения за украинскими беженцами множественные поражения Украины в конфликте с Россией уже перестают так удивлять.В заключение, читатели отметили долгую историю украинско-польского конфликта, при этом добавив, что ни одна из стран за все это время не предприняла нужных мер для его разрешения.Ранее, в четверг, пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка объявил о намерении лишить украинских беженцев права на бесплатное проживание в так называемых центрах коллективного размещения, начиная с 1 ноября. Он пояснил, что формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с актуальными потребностями, и сейчас настал момент для прекращения этого вида поддержки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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украина, польша, франция, общество , украинские беженцы