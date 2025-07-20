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"Наступательные операции". В бундесвере призвали к удару по аэродромам РФ - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Наступательные операции". В бундесвере призвали к удару по аэродромам РФ
"Наступательные операции". В бундесвере призвали к удару по аэродромам РФ - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Наступательные операции". В бундесвере призвали к удару по аэродромам РФ
Чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу ВС России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. С таким призывом в эфире... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T17:45+0300
2025-07-20T17:46+0300
спецоперация на украине
германия
бундесвер
удар
россия
мнение
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу ВС России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. С таким призывом в эфире YouTube-канала бундесвера выступил генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг, глава спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ и координатор вопросов военной помощи Киеву.Он заявил, что существует возможность помешать раскрытию военного потенциала ВС РФ. И очевидная мера в этом направлении, на взгляд немецкого генерала, это - нанесении превентивных ударов по российской военной инфраструктуре."Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", - отметил Фройдинг.Вместе с тем он высказал убеждение, что Западу следует ужесточить ограничительные меры против российских оборонных предприятий. Признав, что Российской Федерации удалось существенно нарастить производство ракет, он заявил о необходимости найти возможности для сдерживания развития оборонно-промышленного комплекса России.Ранее немецкий генерал сообщил, что первые ракеты дальнего радиуса действия, производство которых оплатила ФРГ, окажутся на Украине в конце июля.
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германия, бундесвер, удар, россия, мнение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, удар, РОССИЯ, мнение
17:45 20.07.2025 (обновлено: 17:46 20.07.2025)
 
"Наступательные операции". В бундесвере призвали к удару по аэродромам РФ

Генерал-майор бундесвера Фройдинг призвал ВСУ бомбить российские аэродромы

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу ВС России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. С таким призывом в эфире YouTube-канала бундесвера выступил генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг, глава спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ и координатор вопросов военной помощи Киеву.
Он заявил, что существует возможность помешать раскрытию военного потенциала ВС РФ. И очевидная мера в этом направлении, на взгляд немецкого генерала, это - нанесении превентивных ударов по российской военной инфраструктуре.
"Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", - отметил Фройдинг.
Вместе с тем он высказал убеждение, что Западу следует ужесточить ограничительные меры против российских оборонных предприятий. Признав, что Российской Федерации удалось существенно нарастить производство ракет, он заявил о необходимости найти возможности для сдерживания развития оборонно-промышленного комплекса России.
Ранее немецкий генерал сообщил, что первые ракеты дальнего радиуса действия, производство которых оплатила ФРГ, окажутся на Украине в конце июля.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯБундесверударРОССИЯмнение
 
 
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