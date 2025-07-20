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Эксперты оценили поражение Трампа во внешней политике

Эксперты оценили поражение Трампа во внешней политике - 20.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили поражение Трампа во внешней политике

Президент США Дональд Трамп впервые полгода правления потерпел ряд чувствительных поражений во внешней политике, особенно на Ближнем Востоке и в попытках... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T00:23+0300

2025-07-20T00:23+0300

2025-07-20T00:23+0300

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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп впервые полгода правления потерпел ряд чувствительных поражений во внешней политике, особенно на Ближнем Востоке и в попытках добиться мира на Украине, выразили мнение в беседе с РИА Новости американские эксперты. Бывший американский дипломат Джеймс Джатрас отметил, что, хотя Трамп и попытался поначалу внедрить новые подходы для прекращения украинского конфликта, теперь в своей политике он все больше напоминает предшественника: Джо Байдена. "В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения", - сказал агентству Джатрас. По словам эксперта, он допускал такое развитие событий, тогда как другие комментаторы ожидали подписания соглашения с Москвой. Бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке США Эрл Расмуссен, в свою очередь, выразил уверенность, что стремление Трампа продолжать военную помощь Киеву не будет способствовать прекращению конфликта. "Продолжение поддержки конфликта на Украине не является хорошим шагом", - сказал Расмуссен. В начале президентского срока Трамп неоднократно обещал завершить боевые действия на Украине немедленно. Позднее он пытался принудить обе стороны к переговорам, угрожая им в противном случае санкциями. Однако во время переговоров в Вашингтоне с главой НАТО Марком Рютте в понедельник Трамп проанонсировал новую военную помощь Украине, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. БЛИЖНИЙ ВОСТОК Оба эксперта разделили мнение, что, как и на Украине, действия Трампа на Ближнем Востоке не способствуют разрешению конфликта. В частности, Расмуссен отметил некоторые успехи американского лидера на международной арене в принципе, но подчеркнул, что его решения в данном конкретном регионе не были полезными. "Проведение некоторых новых диалогов можно назвать позитивным аспектом внешней политики Трампа, но внешняя политика (в первые шесть месяцев президентства Трампа) была позитивной по крайней мере, но такие действия, как поддержка геноцида в секторе Газа и удары по Ирану - это плохо", - сказал Расмуссен. Джатрас, в свою очередь, выразил уверенность, что Трамп полностью следует интересам Израиля. "На Ближнем Востоке он является послушной марионеткой (премьера Израиля) Биби Нетаньяху", - сказал эксперт. Джатрас также назвал внешнюю политику главным провалом Трампа в первые полгода президентства. По его мнению, любые предположения, что он может отойти от траектории, которую преследовали как республиканские, так и демократические президенты, стремившиеся к достижению и сохранению мировой гегемонии, "на данный момент мертвы". Трамп начал переговоры с Тегераном по ядерной программе, но в конце концов те зашли в тупик. Завершилось все тем, что в июне США поддержали атаки Израиля на Иран и сами нанесли удары по его ядерным объектам. БОЛЕЕ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА Джатрас предположил, что лучшие времена для Трампа уже прошли и в будущем он столкнется с дополнительными сложностями, поскольку поддержка политического истеблишмента сокращается. "По мере того, как его возможности сужаются, он будет метаться в разные стороны, оставляя все меньше и меньше места для маневра", - сказал Джатрас. Эксперт также допустил, что Трамп может потерять сторонников из-за так называемого дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Кроме того, по его словам, если сейчас Трампу достаточно для продвижения нужных законопроектов даже минимального большинства республиканцев, то потеря контроля над конгрессом чревата сложностями при принятии законов. "Его значимость еще больше снизится, если демократы, что вполне вероятно, получат большинство в одной или обеих палатах конгресса", - добавил Джатрас. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. Трамп заявил ранее в июле, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". ХАОС И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ Отвечая на вопрос, чего следует ожидать от Трампа в ближайшее время, Расмуссен был лаконичен. "Больше хаоса и непредсказуемости. Сложных экономических перспектив и роста международной напряженности", - сказал эксперт. По словам Расмуссена, Трамп до сих пор вел "очень активную" политику, но зачастую принимал плохо продуманные решения, которые не были подтверждены стратегическим планом. "Я думаю, инициативы, исходящие от США, будут непредсказуемыми. Зачастую они будут идти сначала в одном направлении, а потом - в другую сторону", - сказал эксперт. Трамп стал президентом США 20 января.

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мировая экономика, общество , сша, украина, ближний восток, дональд трамп, джо байден, марк рютте, нато