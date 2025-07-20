https://1prime.ru/20250720/neft-859721085.html

Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8%

Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8% - 20.07.2025, ПРАЙМ

Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8%

Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T09:23+0300

2025-07-20T09:23+0300

2025-07-20T09:23+0300

энергетика

россия

китай

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

ПЕКИН, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов. В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250720/spg-859720401.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, нефть