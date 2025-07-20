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Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8% - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8%
Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8% - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8%
Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T09:23+0300
2025-07-20T09:23+0300
энергетика
россия
китай
нефть
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ПЕКИН, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов. В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
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россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
09:23 20.07.2025
 
Россия сократила поставки нефти в Китай на 10,8%

Россия в I полугодии поставила в Китай 49,113 миллиона тонн нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ПЕКИН, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов.
В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5%
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ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙНефть
 
 
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