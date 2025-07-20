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"Ситуация критическая": ВСУ стоит готовиться к разгрому, считает Дубинский

"Ситуация критическая": ВСУ стоит готовиться к разгрому, считает Дубинский - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Ситуация критическая": ВСУ стоит готовиться к разгрому, считает Дубинский

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что ситуация на фронте становится критической для... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T17:30+0300

2025-07-20T17:30+0300

2025-07-20T17:31+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

сша

ес

россия

дональд трамп

поставки оружия украине

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что ситуация на фронте становится критической для Украины, а действия Владимира Зеленского лишь способствуют ускорению поражения ВСУ."В Киев вместе с Келлогом прилетал глава британского Генштаба Радакин. Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым ускорит финальный разгром ВСУ", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости, после встречи с главой штаба обороны Великобритании Тони Радакином главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, готовит рискованную провокацию в зоне спецоперации и может по указанию Лондона направить на передовую новые штурмовые группы в ближайшие 50 дней.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с ЕС по поставкам американского оружия Украине, при этом расходы возьмет на себя Европа. В будущем планируется поставлять батареи Patriot, а не только ракеты. Кроме того, СМИ сообщают, что в Вашингтоне настаивают на закупке у Германии вдвое большего количества систем ПВО, чем ранее планировалось. Вместе с тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в этой инициативе.Также американский лидер выразил недовольство Россией и предупредил о возможном введении "очень жестких пошлин" в случае отсутствия прогресса по Украине в течение 50 дней, при этом ставка "вторичных пошлин" может достичь около 100%. Однако, как сообщил позже Трамп, он надеется избежать такого развития событий.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил Трампу о необходимости согласовать даты третьего раунда переговоров с Украиной. При этом, добавил Песков, российский лидер подтвердил заинтересованность в достижении целей спецоперации преимущественно политико-дипломатическими средствами.

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украина, всу, владимир зеленский, сша, ес, россия, дональд трамп, поставки оружия украине