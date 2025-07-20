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Россиян с депозитами предупредили о возможном росте счетов за ЖКУ

Россиян с депозитами предупредили о возможном росте счетов за ЖКУ - 20.07.2025, ПРАЙМ

Россиян с депозитами предупредили о возможном росте счетов за ЖКУ

Россияне, имеющие банковские вклады и при этом получающие субсидии на оплату ЖКУ должны тщательно учесть свои доходы от депозитов. Даже при незначительном... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T03:03+0300

2025-07-20T03:03+0300

2025-07-20T03:03+0300

жку

финансы

банки

субсидии

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Россияне, имеющие банковские вклады и при этом получающие субсидии на оплату ЖКУ должны тщательно учесть свои доходы от депозитов. Даже при незначительном превышении порога дохода субсидию могут отменить, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Она напомнила, что субсидии на оплату ЖКУ предоставляются в том случае, если расходы превышают установленный лимит. Этот лимит зависит от региона проживания, но во всех случаях учитываются доходы гражданина, включая зарплату и процент по вкладам."Например, с 1 января этого года в Москве максимальный доход, который дает право на получение субсидии для одиноко проживающего человека, увеличился до 71,037 рублей. Ранее это был 66,101 рубль", - отметила эксперт.Общий совокупный доход семьи считается по числу ее зарегистрированных членов, включая иждивенцев. При получении субсидии учитывается доход за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления.В среднем по России средний размер установленного лимита составляет 22% от общих доходов. Если затраты на ЖКУ ниже этой отметки, то субсидия не полагается."В данном случае процентный доход от вкладов может быть невыгоден с точки зрения получения субсидии, поскольку такие доходы включаются в общий совокупный доход семьи. Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы её получали, но в какой-то момент перестали - есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют", - заключила Ермилова.

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жку, финансы, банки, субсидии