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"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО

"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО

Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T15:17+0300

2025-07-20T15:17+0300

2025-07-20T15:17+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN."Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", — сказал он.В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. За сутки армия ВСУ потеряла до 165 бойцов в районе "Юга".Кроме того, украинские военные понесли потери до 450 военнослужащих и шести бронемашин в районе "Центра", около 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в районе "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в районе "Севера", и свыше 240 — в зоне "Запада".Российские войска также нанесли удар по объекту украинской топливной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по цеху сборки БПЛА.

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