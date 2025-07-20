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"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО
Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T15:17+0300
2025-07-20T15:17+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN."Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", — сказал он.В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. За сутки армия ВСУ потеряла до 165 бойцов в районе "Юга".Кроме того, украинские военные понесли потери до 450 военнослужащих и шести бронемашин в районе "Центра", около 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в районе "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в районе "Севера", и свыше 240 — в зоне "Запада".Российские войска также нанесли удар по объекту украинской топливной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по цеху сборки БПЛА.
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россия, украина, вс рф, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ, СВО
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО
Украинский военный признал успешное продвижение России в зоне СВО
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ.
Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN
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"Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", — сказал он.
В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. За сутки армия ВСУ потеряла до 165 бойцов в районе "Юга".
Кроме того, украинские военные понесли потери до 450 военнослужащих и шести бронемашин в районе "Центра", около 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в районе "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в районе "Севера", и свыше 240 — в зоне "Запада".
Российские войска также нанесли удар по объекту украинской топливной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по цеху сборки БПЛА.
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