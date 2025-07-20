Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО - 20.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250720/svo-859725005.html
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО
Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T15:17+0300
2025-07-20T15:17+0300
спецоперация на украине
россия
украина
вс рф
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/13/851676379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd0429e8f4c63ca8ab89d493513f1c9d.jpg
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN."Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", — сказал он.В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. За сутки армия ВСУ потеряла до 165 бойцов в районе "Юга".Кроме того, украинские военные понесли потери до 450 военнослужащих и шести бронемашин в районе "Центра", около 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в районе "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в районе "Севера", и свыше 240 — в зоне "Запада".Российские войска также нанесли удар по объекту украинской топливной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по цеху сборки БПЛА.
https://1prime.ru/20250718/tramp-859646891.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/13/851676379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_692aff0896c5f4ecb205617573364224.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, вс рф, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ, СВО
15:17 20.07.2025
 
"Продвигаются успешно": в ВСУ признали успехи России в зоне СВО

Украинский военный признал успешное продвижение России в зоне СВО

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий с позывным Музыкант признал успехи российских войск в ходе спецоперации, сообщает американский телеканал CNN.
"Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", — сказал он.
В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. За сутки армия ВСУ потеряла до 165 бойцов в районе "Юга".
Кроме того, украинские военные понесли потери до 450 военнослужащих и шести бронемашин в районе "Центра", около 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в районе "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в районе "Севера", и свыше 240 — в зоне "Запада".
Российские войска также нанесли удар по объекту украинской топливной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по цеху сборки БПЛА.
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО
18 июля, 08:49
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВС РФВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала