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"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ
"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ
Тот факт, что западные СМИ уже давно не пишут о "победе Украины", говорит о том, что президент РФ Владимир Путин выиграл битву терпения. Ведь сегодня очевидно,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:41+0300
2025-07-20T16:46+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
запад
россия
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Тот факт, что западные СМИ уже давно не пишут о "победе Украины", говорит о том, что президент РФ Владимир Путин выиграл битву терпения. Ведь сегодня очевидно, что единственный победитель в украинском конфликте - это Российская Федерация, которая разработала гениальную тактику, заставляющую западные страны содрогаться от страха. Об этом рассказывается в публикации издания турецкого dikGAZETE.Как напоминается в статье, раньше чуть ли ни при каждой атаке ВСУ западные СМИ на весь мир провозглашали скорую и безоговорочную "победу Украины". Но реальность такова, что украинские атаки не принесли победу Украине, и сегодня об этом уже никто не пишет, зато все говорят о территориях и населенных пунктах, которые освободила Россия."Россия выиграла битву терпения", - утверждают авторы статьи, отмечая, что руководство РФ неоднократно приглашало украинские власти сесть за стол переговоров. Но поскольку киевский режим то и дело уклоняется от дипломатического урегулирования конфликта, Кремль "нашел выход в новом методе" и регулярно атакует важнейшие объекты ВСУ."Романтично настроенный Запад не поверил российскому лидеру и продолжил поставлять оружие Киеву. Теперь же содрогается даже Польша", - отмечается в статье.В заключение статьи утверждается, что ВС РФ "будут продолжать свою гениальную тактику до тех пор, пока киевский режим не будет окончательно сломлен", и единственный шанс Запада и Киева избежать дальнейшего ущерба - пригласить Российскую Федерацию на переговоры.
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конфликт на украине, запад, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ
16:41 20.07.2025 (обновлено: 16:46 20.07.2025)
 
"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ

dikGAZETE: ВС РФ будут продолжать наступление, пока не победит киевский режим

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Тот факт, что западные СМИ уже давно не пишут о "победе Украины", говорит о том, что президент РФ Владимир Путин выиграл битву терпения. Ведь сегодня очевидно, что единственный победитель в украинском конфликте - это Российская Федерация, которая разработала гениальную тактику, заставляющую западные страны содрогаться от страха. Об этом рассказывается в публикации издания турецкого dikGAZETE.
Как напоминается в статье, раньше чуть ли ни при каждой атаке ВСУ западные СМИ на весь мир провозглашали скорую и безоговорочную "победу Украины". Но реальность такова, что украинские атаки не принесли победу Украине, и сегодня об этом уже никто не пишет, зато все говорят о территориях и населенных пунктах, которые освободила Россия.
"Россия выиграла битву терпения", - утверждают авторы статьи, отмечая, что руководство РФ неоднократно приглашало украинские власти сесть за стол переговоров.
Но поскольку киевский режим то и дело уклоняется от дипломатического урегулирования конфликта, Кремль "нашел выход в новом методе" и регулярно атакует важнейшие объекты ВСУ.
"Романтично настроенный Запад не поверил российскому лидеру и продолжил поставлять оружие Киеву. Теперь же содрогается даже Польша", - отмечается в статье.
В заключение статьи утверждается, что ВС РФ "будут продолжать свою гениальную тактику до тех пор, пока киевский режим не будет окончательно сломлен", и единственный шанс Запада и Киева избежать дальнейшего ущерба - пригласить Российскую Федерацию на переговоры.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Площадкой для переговоров РФ и Украины остается Стамбул, сообщил источник
14:49
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеЗАПАДРОССИЯ
 
 
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