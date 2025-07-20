https://1prime.ru/20250720/svo-859726142.html

"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ

"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Выигрывает битву терпения". Россия напугала Запад до дрожи, пишут СМИ

Тот факт, что западные СМИ уже давно не пишут о "победе Украины", говорит о том, что президент РФ Владимир Путин выиграл битву терпения. Ведь сегодня очевидно,... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T16:41+0300

2025-07-20T16:41+0300

2025-07-20T16:46+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

запад

россия

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Тот факт, что западные СМИ уже давно не пишут о "победе Украины", говорит о том, что президент РФ Владимир Путин выиграл битву терпения. Ведь сегодня очевидно, что единственный победитель в украинском конфликте - это Российская Федерация, которая разработала гениальную тактику, заставляющую западные страны содрогаться от страха. Об этом рассказывается в публикации издания турецкого dikGAZETE.Как напоминается в статье, раньше чуть ли ни при каждой атаке ВСУ западные СМИ на весь мир провозглашали скорую и безоговорочную "победу Украины". Но реальность такова, что украинские атаки не принесли победу Украине, и сегодня об этом уже никто не пишет, зато все говорят о территориях и населенных пунктах, которые освободила Россия."Россия выиграла битву терпения", - утверждают авторы статьи, отмечая, что руководство РФ неоднократно приглашало украинские власти сесть за стол переговоров. Но поскольку киевский режим то и дело уклоняется от дипломатического урегулирования конфликта, Кремль "нашел выход в новом методе" и регулярно атакует важнейшие объекты ВСУ."Романтично настроенный Запад не поверил российскому лидеру и продолжил поставлять оружие Киеву. Теперь же содрогается даже Польша", - отмечается в статье.В заключение статьи утверждается, что ВС РФ "будут продолжать свою гениальную тактику до тех пор, пока киевский режим не будет окончательно сломлен", и единственный шанс Запада и Киева избежать дальнейшего ущерба - пригласить Российскую Федерацию на переговоры.

https://1prime.ru/20250720/peregovory-859724840.html

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конфликт на украине, запад, россия