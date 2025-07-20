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"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте
"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте
Украинские военные признают, что возникла угроза прорыва фронта, поскольку вскоре они уже не смогут сдерживать наступление ВС России. Об этом в беседе с... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T19:29+0300
2025-07-20T19:34+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс россии
наступление
фронт
всу
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские военные признают, что возникла угроза прорыва фронта, поскольку вскоре они уже не смогут сдерживать наступление ВС России. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис."Давление россиян постоянно усиливается, и они (ВСУ - прим. ред.) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать", - сообщил британский эксперт.Как он выразился, "линия фронта просто рухнет".При этом Меркурис особо отметил, что украинские власти для предотвращения паники населения и массового дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины, стремятся ограничивать информационные потоки с передовой. Но многие украинцы, по его словам, понимают, что регулярные сообщения о сбитых российских БПЛА и ракетах, слабо отражают реальное положение дел на фронтах.Вместе с тем британский эксперт выразил уверенность, что украинское руководство может пойти на что угодно, лишь бы поддержать информационный вакуум, поскольку прекрасно понимают, чем может грозить распространение правдивой информации о ситуации на фронте.
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конфликт на украине, вс россии, наступление, фронт, всу
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС России, наступление, фронт, ВСУ
19:29 20.07.2025 (обновлено: 19:34 20.07.2025)
 
"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте

Аналитик Меркурис: в ВСУ признают, что скоро не смогут сдерживать натиск ВС РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские военные признают, что возникла угроза прорыва фронта, поскольку вскоре они уже не смогут сдерживать наступление ВС России. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Давление россиян постоянно усиливается, и они (ВСУ - прим. ред.) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать", - сообщил британский эксперт.
Как он выразился, "линия фронта просто рухнет".
При этом Меркурис особо отметил, что украинские власти для предотвращения паники населения и массового дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины, стремятся ограничивать информационные потоки с передовой. Но многие украинцы, по его словам, понимают, что регулярные сообщения о сбитых российских БПЛА и ракетах, слабо отражают реальное положение дел на фронтах.
Вместе с тем британский эксперт выразил уверенность, что украинское руководство может пойти на что угодно, лишь бы поддержать информационный вакуум, поскольку прекрасно понимают, чем может грозить распространение правдивой информации о ситуации на фронте.
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
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Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВС РоссиинаступлениефронтВСУ
 
 
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