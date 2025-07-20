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"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте

"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Рухнет". На Западе предупредили украинцев о реальной ситуации на фронте

Украинские военные признают, что возникла угроза прорыва фронта, поскольку вскоре они уже не смогут сдерживать наступление ВС России. Об этом в беседе с... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T19:29+0300

2025-07-20T19:29+0300

2025-07-20T19:34+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

вс россии

наступление

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всу

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские военные признают, что возникла угроза прорыва фронта, поскольку вскоре они уже не смогут сдерживать наступление ВС России. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис."Давление россиян постоянно усиливается, и они (ВСУ - прим. ред.) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать", - сообщил британский эксперт.Как он выразился, "линия фронта просто рухнет".При этом Меркурис особо отметил, что украинские власти для предотвращения паники населения и массового дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины, стремятся ограничивать информационные потоки с передовой. Но многие украинцы, по его словам, понимают, что регулярные сообщения о сбитых российских БПЛА и ракетах, слабо отражают реальное положение дел на фронтах.Вместе с тем британский эксперт выразил уверенность, что украинское руководство может пойти на что угодно, лишь бы поддержать информационный вакуум, поскольку прекрасно понимают, чем может грозить распространение правдивой информации о ситуации на фронте.

https://1prime.ru/20250719/minoborony-859705050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, вс россии, наступление, фронт, всу