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"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T23:30+0300
2025-07-20T23:30+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в материале для британской газеты Daily Mail обозреватель Питер Хитченс.Он назвал Трампа "ненормальным политиком", из-за которого мир сегодня "блуждает во мраке на пороге грозной опасности". По данным обозревателя, 4 июля Трамп в ходе телефонного разговора спросил Владимира Зеленского: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?”На что глава киевского режима, как пишет Хитченс, ответил утвердительно, но при условии, что США поставят Украине необходимое вооружение.Комментируя ситуацию, обозреватель отметил, что Украина на самом деле способна ударить по Москве американскими ракетами лишь с помощью американских специалистов, а значит, Российская Федерация расценит этот удар как нападение Соединенных Штатов и в целом НАТО, что может закончиться чем угодно."Трамп с каждым днем все больше вовлекается в опосредованные войны", — утверждает Хитченс.При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты совершенно сознательно не замечают преступлений ВСУ, чтобы с помощью Украины ослабить Россию. Соответственно, Киев, по словам обозревателя, воюет с Москвой в интересах Вашингтона.
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дональд трамп, владимир зеленский, ракетные удары, москва, мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ракетные удары, МОСКВА, мнение
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
Daily Mail: Трамп спрашивал Зеленского, может ли тот ударить по Москве и Питеру
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ.
В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в материале для британской газеты Daily Mail
обозреватель Питер Хитченс.
Он назвал Трампа "ненормальным политиком", из-за которого мир сегодня "блуждает во мраке на пороге грозной опасности".
По данным обозревателя, 4 июля Трамп в ходе телефонного разговора спросил Владимира Зеленского: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?”
На что глава киевского режима, как пишет Хитченс, ответил утвердительно, но при условии, что США поставят Украине необходимое вооружение.
Комментируя ситуацию, обозреватель отметил, что Украина на самом деле способна ударить по Москве американскими ракетами лишь с помощью американских специалистов, а значит, Российская Федерация расценит этот удар как нападение Соединенных Штатов и в целом НАТО, что может закончиться чем угодно.
"Трамп с каждым днем все больше вовлекается в опосредованные войны", — утверждает Хитченс.
При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты совершенно сознательно не замечают преступлений ВСУ, чтобы с помощью Украины ослабить Россию. Соответственно, Киев, по словам обозревателя, воюет с Москвой в интересах Вашингтона.
Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ