Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским - 20.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250720/tramp-859730247.html
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T23:30+0300
2025-07-20T23:50+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
владимир зеленский
ракетные удары
москва
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в материале для британской газеты Daily Mail обозреватель Питер Хитченс.Он назвал Трампа "ненормальным политиком", из-за которого мир сегодня "блуждает во мраке на пороге грозной опасности". По данным обозревателя, 4 июля Трамп в ходе телефонного разговора спросил Владимира Зеленского: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?”На что глава киевского режима, как пишет Хитченс, ответил утвердительно, но при условии, что США поставят Украине необходимое вооружение.Комментируя ситуацию, обозреватель отметил, что Украина на самом деле способна ударить по Москве американскими ракетами лишь с помощью американских специалистов, а значит, Российская Федерация расценит этот удар как нападение Соединенных Штатов и в целом НАТО, что может закончиться чем угодно."Трамп с каждым днем все больше вовлекается в опосредованные войны", — утверждает Хитченс.При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты совершенно сознательно не замечают преступлений ВСУ, чтобы с помощью Украины ослабить Россию. Соответственно, Киев, по словам обозревателя, воюет с Москвой в интересах Вашингтона.
https://1prime.ru/20250715/tramp-859529546.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_828f0e80d02bb9cd5b76d0e3f90eb554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир зеленский, ракетные удары, москва, мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ракетные удары, МОСКВА, мнение
23:30 20.07.2025 (обновлено: 23:50 20.07.2025)
 
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским

Daily Mail: Трамп спрашивал Зеленского, может ли тот ударить по Москве и Питеру

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В результате политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу миру в настоящий момент угрожает серьезная опасность, утверждает в материале для британской газеты Daily Mail обозреватель Питер Хитченс.
Он назвал Трампа "ненормальным политиком", из-за которого мир сегодня "блуждает во мраке на пороге грозной опасности".
По данным обозревателя, 4 июля Трамп в ходе телефонного разговора спросил Владимира Зеленского: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?”
На что глава киевского режима, как пишет Хитченс, ответил утвердительно, но при условии, что США поставят Украине необходимое вооружение.
Комментируя ситуацию, обозреватель отметил, что Украина на самом деле способна ударить по Москве американскими ракетами лишь с помощью американских специалистов, а значит, Российская Федерация расценит этот удар как нападение Соединенных Штатов и в целом НАТО, что может закончиться чем угодно.
"Трамп с каждым днем все больше вовлекается в опосредованные войны", — утверждает Хитченс.
При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты совершенно сознательно не замечают преступлений ВСУ, чтобы с помощью Украины ослабить Россию. Соответственно, Киев, по словам обозревателя, воюет с Москвой в интересах Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ
15 июля, 20:27
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир Зеленскийракетные ударыМОСКВАмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала