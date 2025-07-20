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Названы самые яркие центры уличного искусства в России

Названы самые яркие центры уличного искусства в России - 20.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые яркие центры уличного искусства в России

Сегодня стрит-арт это не просто картинки на фасадах, он преображает городскую среду, отражает историю и задает настроение районам, становясь ориентиром для... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T04:41+0300

2025-07-20T04:41+0300

2025-07-20T04:41+0300

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"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Сегодня стрит-арт это не просто картинки на фасадах, он преображает городскую среду, отражает историю и задает настроение районам, становясь ориентиром для туристов. "Яндекс Путешествия" рассказали РИА Новости, что самые яркие центры уличного искусства в России можно найти не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Екатеринбурге, Нижегородской и даже в Челябинской областях. "Санкт-Петербург - город, который органично сочетает старинную архитектуру с современными формами творчества. Знаковое место для поклонников уличного искусства и музыки - двор на улице Блохина, неподалеку от котельной "Камчатки", где работал Виктор Цой. Здесь стены покрыты граффити и цитатами, которые посвящены музыканту, а в самом здании работает музей рок-клуба, в котором собраны редкие афиши, фотографии и личные вещи участников", - рассказали в сервисе. Там отметили, что недалеко, в арт-центре "Пушкинская-10", расположилось еще одно культовое место Петербурга - "Улица Джона Леннона". Здесь все началось с одной фанатской таблички, но со временем пространство превратилось в полноценную арт-зону. Помимо этого на Васильевском острове уличное искусство расцветает в Севкабель Порту. Здесь встречаются абстракции Алексея Кио, задумчивая "лошадка" и поэтичный мурал Water reflection. Изображения органично вписываются в индустриальный ландшафт с видом на залив и петербургские закаты. В Москве уличное искусство освоило бывшие промышленные территории. "Среди художников популярен кластер "Флакон", где стены бывшего стекольного завода превратились в галерею. Среди работ можно увидеть композицию "Ситуация" - посвященный пандемии мурал Миши Most. На стенах торгового центра "Атриум" приковывают внимание произведения признанных мировых художников, таких как Тристан Итон, Фелипе Пантоне и Бен Эйне", - рассказали в "Яндекс Путешествиях". Проект "Нетстен", который создали при поддержке центра современного искусства "Винзавод", представляет собой галерею на длинной бетонной стене неподалеку от Курского вокзала. Здесь произведения обновляются дважды в год, и каждый раз стену расписывают новые художники, отметили в сервисе. Екатеринбург неофициально называют столицей российского стрит-арта. "Направление творчества здесь появилось еще в 1980-х, а с 2010 года в городе проводится международный фестиваль Stenograffia. После него на фасадах зданий остаются десятки муралов, каждый из которых - самостоятельное произведение искусства. Внимание приезжих привлекает каллиграффити Покраса Лампаса на улице Толмачева. На улице Попова, на дверях подъезда цепляет взгляд трогательный енот с рюкзаком - работа Александра Галешникова", - рассказали эксперты. Нижний Новгород считают второй столицей уличного искусства в России. "С 2017 года здесь ежегодно проходит фестиваль "Место", во время которого на стенах появляются работы, вдохновленные историей и духом города. Среди ярких объектов - мурал "Торговка", который отсылает к Нижегородской ярмарке XIX века, и изображения символов города на опоре Метромоста: от Кремля до героев народного ополчения. Интерес туристов вызывает диптих "Прятки" - две соседние стены, которые оформлены в разных стилях, но при этом объединены темой детской игры", - рассказали в сервисе. Маленький город Выкса в Нижегородской области также неожиданно оказался в центре внимания благодаря гигантскому стрит-арту. Здесь находится самое большое граффити в России - "Выкса 10 000", которое занимает 10 тысяч квадратных метров на фасаде цеха металлургического завода. "Эту работу Миша Most с командой помощников создавали 45 дней. Но Выкса известна не только этим проектом. В городе стали частью пейзажа муралы на жилых домах, которые оживляют привычные кварталы", - подчеркнули в "Яндекс Путешествиях". "Сатка в Челябинской области за последние годы тоже вошла в число точек притяжения уличного искусства. Здесь с 2017 года проводится Satka Street Art Fest, на который приезжают художники со всего мира, чтобы преобразить облик города. Здесь создан специальный маршрут для туристов, на котором встречаются мозаики, граффити, скульптуры. Среди заметных арт-объектов - сквер "Маленький принц" по мотивам книги Сент-Экзюпери. А на улице Бочарова у каждого фасада свой облик: от ярких мультипликационных сцен до лаконичных образов с эстетикой Бэнкси", - рассказали в компании. "Яндекс Путешествия" также дали советы, как исследовать стрит-арт. "Чтобы прочувствовать атмосферу уличного искусства, лучше гулять пешком. Стрит-арт прячется в неожиданных местах - во дворах, на заброшенных промышленных объектах, за углами зданий. Граффити часто находятся вне привычных туристических маршрутов, поэтому стоит не бояться исследовать менее заметные уголки города. Рекомендуется планировать поездки с учетом фестивалей и экскурсий - они помогут понять контекст работ", - заключили в сообщении.

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