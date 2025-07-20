https://1prime.ru/20250720/ukraina-859729203.html
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T20:21+0300
2025-07-20T20:21+0300
2025-07-20T20:22+0300
экономика
верховная рада
украина
военные расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире, заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Первоначально было предусмотрено, что это (расходы на сектор обороны – ред.) - 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет, которые одобрит парламент, финансовый ресурс на потребности сферы обороны и безопасности составит 2,6 триллиона гривен (более 62 миллиардов долларов – ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это наибольший показатель в мире… Второе место занимает Израиль, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП", - сказала Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, в первом полугодии военные траты Украины составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они составят 66%.
https://1prime.ru/20250625/ukraina-858892287.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада, украина, военные расходы
Экономика, Верховная рада, УКРАИНА, военные расходы
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
Депутат Рады: военные расходы Украины по итогам 2025 г могут превысить 31% ВВП
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире, заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы.
"Первоначально было предусмотрено, что это (расходы на сектор обороны – ред.) - 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет, которые одобрит парламент, финансовый ресурс на потребности сферы обороны и безопасности составит 2,6 триллиона гривен (более 62 миллиардов долларов – ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это наибольший показатель в мире… Второе место занимает Израиль, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП", - сказала Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, в первом полугодии военные траты Украины составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они составят 66%.
Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда