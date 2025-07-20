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В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году
Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T20:21+0300
2025-07-20T20:22+0300
экономика
верховная рада
украина
военные расходы
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире, заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Первоначально было предусмотрено, что это (расходы на сектор обороны – ред.) - 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет, которые одобрит парламент, финансовый ресурс на потребности сферы обороны и безопасности составит 2,6 триллиона гривен (более 62 миллиардов долларов – ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это наибольший показатель в мире… Второе место занимает Израиль, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП", - сказала Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, в первом полугодии военные траты Украины составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они составят 66%.
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верховная рада, украина, военные расходы
Экономика, Верховная рада, УКРАИНА, военные расходы
20:21 20.07.2025 (обновлено: 20:22 20.07.2025)
 
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году

Депутат Рады: военные расходы Украины по итогам 2025 г могут превысить 31% ВВП

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
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© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире, заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы.
"Первоначально было предусмотрено, что это (расходы на сектор обороны – ред.) - 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет, которые одобрит парламент, финансовый ресурс на потребности сферы обороны и безопасности составит 2,6 триллиона гривен (более 62 миллиардов долларов – ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это наибольший показатель в мире… Второе место занимает Израиль, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП", - сказала Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, в первом полугодии военные траты Украины составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они составят 66%.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда
25 июня, 14:21
 
ЭкономикаВерховная радаУКРАИНАвоенные расходы
 
 
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