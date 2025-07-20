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В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году

В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ

В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году

Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире,... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T20:21+0300

2025-07-20T20:21+0300

2025-07-20T20:22+0300

экономика

верховная рада

украина

военные расходы

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире, заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Первоначально было предусмотрено, что это (расходы на сектор обороны – ред.) - 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет, которые одобрит парламент, финансовый ресурс на потребности сферы обороны и безопасности составит 2,6 триллиона гривен (более 62 миллиардов долларов – ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это наибольший показатель в мире… Второе место занимает Израиль, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП", - сказала Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, в первом полугодии военные траты Украины составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они составят 66%.

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верховная рада, украина, военные расходы