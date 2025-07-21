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"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"
"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"
Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж, сообщила компания. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:56+0300
2025-07-21T09:56+0300
2025-07-21T09:56+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
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возврат билетов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж, сообщила компания. "Кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что в кассах и офисах продаж компании не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.
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Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, билеты, авиабилеты, возврат билетов
"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"
"Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж, сообщила компания.
"Кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов", - сообщили в "Аэрофлоте".
Там добавили, что в кассах и офисах продаж компании не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания