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"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"

"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"

Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж, сообщила компания. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:56+0300

2025-07-21T09:56+0300

2025-07-21T09:56+0300

аэрофлот

аэропорт шереметьево

билеты

авиабилеты

возврат билетов

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж, сообщила компания. "Кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что в кассах и офисах продаж компании не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859739565.html

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