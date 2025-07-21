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Экономист объяснил, когда лучше закупаться долларами
Экономист объяснил, когда лучше закупаться долларами - 21.07.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, когда лучше закупаться долларами
У желающих выгодно приобрести доллары остается не так много времени - во второй половине июля возможен резкий разворот рубля в сторону ослабления, рассказал... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T02:02+0300
2025-07-21T02:02+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. У желающих выгодно приобрести доллары остается не так много времени - во второй половине июля возможен резкий разворот рубля в сторону ослабления, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.“Недельные торги по доллару остаются ниже 80 рублей, что свидетельствует о сохранении его среднесрочной нисходящей динамики. Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном”, - указал он.Отсутствие неблагоприятных факторов позволяет рассчитывать на продвижение в область 75-76 рублей за доллар до закрытия июльской сессии.Вторая половина лета – нередко напряженный период для рубля. Стоит обязательно обратить внимание на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Если она снизится на 200 базисных пунктов, рубль может попасть под давление.При этом важно отметить, что уже почти два месяца доллар зажат в узком диапазоне 77,40–79,50 рублей. Это действительно продолжительный период консолидации, на внебиржевом валютном рынка при выходе из этого диапазоне может быть спровоцирован серьезный разворот доллара против рубля, полагает Шнейдерман.“В июле текущего года покупки доллара в позициях трейдеров "Альфа-Форекс" составляют 92%. Цена американской валюты может оставаться вполне комфортной до начала осени, поэтому мы прогнозируем рост покупок доллара”, - заключил он.
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Курс доллара к рублю, доллар, Доллар США, Курсы валют, Банки, Финансы
Экономист объяснил, когда лучше закупаться долларами
Экономист Шнейдерман: желающим купить доллары лучше успеть до конца лета
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. У желающих выгодно приобрести доллары остается не так много времени - во второй половине июля возможен резкий разворот рубля в сторону ослабления, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
“Недельные торги по доллару остаются ниже 80 рублей, что свидетельствует о сохранении его среднесрочной нисходящей динамики. Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном”, - указал он.
Отсутствие неблагоприятных факторов позволяет рассчитывать на продвижение в область 75-76 рублей за доллар до закрытия июльской сессии.
Вторая половина лета – нередко напряженный период для рубля. Стоит обязательно обратить внимание на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Если она снизится на 200 базисных пунктов, рубль может попасть под давление.
Доллар поставили на паузу: рубль вошел в силу
При этом важно отметить, что уже почти два месяца доллар зажат в узком диапазоне 77,40–79,50 рублей. Это действительно продолжительный период консолидации, на внебиржевом валютном рынка при выходе из этого диапазоне может быть спровоцирован серьезный разворот доллара против рубля, полагает Шнейдерман.
“В июле текущего года покупки доллара в позициях трейдеров "Альфа-Форекс" составляют 92%. Цена американской валюты может оставаться вполне комфортной до начала осени, поэтому мы прогнозируем рост покупок доллара”, - заключил он.