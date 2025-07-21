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Добыча газа в Узбекистане в I полугодии снизилась на 3,1%

Добыча газа в Узбекистане в I полугодии снизилась на 3,1% - 21.07.2025, ПРАЙМ

Добыча газа в Узбекистане в I полугодии снизилась на 3,1%

Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 3,1%, до 21,786 миллиарда кубометров, нефти –... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:20+0300

2025-07-21T16:20+0300

2025-07-21T16:20+0300

энергетика

узбекистан

газ

добыча газа

нефть

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ТАШКЕНТ, 21 июл - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 3,1%, до 21,786 миллиарда кубометров, нефти – на 11,2%, до 323,8 тысячи тонн, сообщает национальный комитет по статистике республики. Также, по данным статведомства, добыча газового конденсата в стране в первом полугодии снизилась на 8,1%, до 574,7 тысячи тонн. Производство бензина в Узбекистане в январе-июне снизилось на 14,8%, до 575,6 тысячи тонн, дизтоплива – увеличилось на 10,4%, до 557,5 тысячи тонн. По итогам прошлого года добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 4,5%, до 44,597 миллиарда кубометров, нефти – на 8,5%, до 713,4 тысячи тонн. Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15-20 лет существенно упало.

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узбекистан

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узбекистан, газ, добыча газа, нефть