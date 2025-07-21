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Иран и страны "евротройки" проведут переговоры в Стамбуле

Иран и страны "евротройки" проведут переговоры в Стамбуле - 21.07.2025, ПРАЙМ

Иран и страны "евротройки" проведут переговоры в Стамбуле

Добавлен бэкграунд (3-6 абзацы) | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T01:58+0300

2025-07-21T01:58+0300

2025-07-21T01:58+0300

энергетика

нефть

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йоханн вадефуль

мид

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Добавлен бэкграунд (3-6 абзацы) ТЕГЕРАН, 21 июл – ПРАЙМ. Иран и страны "евротройки" проведут в Стамбуле в пятницу, 25 июля, переговоры по иранской ядерной проблематике на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Эти переговоры пройдут в пятницу в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел при участии (замглавы МИД Ирана Маджида - ред.) Тахт-Раванчи и (замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казема - ред.) Гариб-Абади", - приводит слова Багаи агентство IRIB. В воскресенье источники сообщили вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia, что переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве. Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.

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нефть, мировая экономика, иран, стамбул, франция, жан-ноэль барро, йоханн вадефуль, мид, оон