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Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ
Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и | 21.07.2025, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.В ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
12:22 21.07.2025 (обновлено: 12:26 21.07.2025)
 
Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
В ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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