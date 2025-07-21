https://1prime.ru/20250721/minoborony-859746250.html

Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:22+0300

2025-07-21T12:22+0300

2025-07-21T12:26+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.В ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ.

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