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Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели

Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели - 21.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:59+0300

2025-07-21T07:59+0300

2025-07-21T08:00+0300

энергетика

нефть

рынок

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,1%, до 69,35 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 66,16 доллара. По итогам прошлой недели Brent подешевел на 1,5%, WTI - на 3,5%. Трейдеры продолжают оценивать влияние санкций в отношении РФ на котировки сырья. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Кроме того, в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. "Факт того, что США до сих пор не поддержали новый потолок цен ЕС, очевидно, затруднит его применение. Однако пятничный запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, усугубит дефицит предложения на Западе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie).

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нефть, рынок