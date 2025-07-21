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Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели
Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели - 21.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:59+0300
2025-07-21T08:00+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,1%, до 69,35 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 66,16 доллара. По итогам прошлой недели Brent подешевел на 1,5%, WTI - на 3,5%. Трейдеры продолжают оценивать влияние санкций в отношении РФ на котировки сырья. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Кроме того, в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. "Факт того, что США до сих пор не поддержали новый потолок цен ЕС, очевидно, затруднит его применение. Однако пятничный запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, усугубит дефицит предложения на Западе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie).
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нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
07:59 21.07.2025 (обновлено: 08:00 21.07.2025)
 
Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели

Цены на нефть растут в понедельник утром после снижения на прошлой неделе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,1%, до 69,35 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 66,16 доллара.
По итогам прошлой недели Brent подешевел на 1,5%, WTI - на 3,5%.
Трейдеры продолжают оценивать влияние санкций в отношении РФ на котировки сырья. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Кроме того, в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
"Факт того, что США до сих пор не поддержали новый потолок цен ЕС, очевидно, затруднит его применение. Однако пятничный запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, усугубит дефицит предложения на Западе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
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