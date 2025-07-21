https://1prime.ru/20250721/neft-859741385.html

Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик

Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик - 21.07.2025, ПРАЙМ

Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:04+0300

2025-07-21T11:04+0300

2025-07-21T11:04+0300

экономика

сша

линдси грэм

китай

индия

бразилия

нефть

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом."Вот что я скажу Китаю, Индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, что позволяет... (конфликту на Украине - ред.) продолжаться, мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики", - отметил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.Сенатор напомнил о заявлении Трампа о том, что он введет 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250713/ssha-859440728.html

сша

китай

индия

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, линдси грэм, китай, индия, бразилия, нефть, россия