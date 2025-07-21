https://1prime.ru/20250721/neft-859741385.html
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик - 21.07.2025, ПРАЙМ
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:04+0300
2025-07-21T11:04+0300
2025-07-21T11:04+0300
экономика
сша
линдси грэм
китай
индия
бразилия
нефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом."Вот что я скажу Китаю, Индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, что позволяет... (конфликту на Украине - ред.) продолжаться, мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики", - отметил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.Сенатор напомнил о заявлении Трампа о том, что он введет 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250713/ssha-859440728.html
сша
китай
индия
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, линдси грэм, китай, индия, бразилия, нефть, россия
Экономика, США, Линдси Грэм, КИТАЙ, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, Нефть, РОССИЯ
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Грэм* пригрозил обрушить экономики КНР, Индии и Бразилии за закупки нефти из России
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Вот что я скажу Китаю, Индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, что позволяет... (конфликту на Украине - ред.) продолжаться, мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики", - отметил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.
Сенатор напомнил о заявлении Трампа о том, что он введет 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии