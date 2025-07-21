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Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик - 21.07.2025, ПРАЙМ
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:04+0300
2025-07-21T11:04+0300
экономика
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом."Вот что я скажу Китаю, Индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, что позволяет... (конфликту на Украине - ред.) продолжаться, мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики", - отметил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.Сенатор напомнил о заявлении Трампа о том, что он введет 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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сша, линдси грэм, китай, индия, бразилия, нефть, россия
Экономика, США, Линдси Грэм, КИТАЙ, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, Нефть, РОССИЯ
11:04 21.07.2025
 
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик

Грэм* пригрозил обрушить экономики КНР, Индии и Бразилии за закупки нефти из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Вот что я скажу Китаю, Индии и Бразилии. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, что позволяет... (конфликту на Украине - ред.) продолжаться, мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики", - отметил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.
Сенатор напомнил о заявлении Трампа о том, что он введет 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
Сенатор Грэм* высказал угрозы в адрес Китая, Индии и Бразилии
13 июля, 23:31
 
ЭкономикаСШАЛиндси ГрэмКИТАЙИНДИЯБРАЗИЛИЯНефтьРОССИЯ
 
 
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