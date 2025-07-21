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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем на сохранении опасений вокруг возобновления действия пошлин на импорт со стороны США для торговых партнеров,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:16+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем на сохранении опасений вокруг возобновления действия пошлин на импорт со стороны США для торговых партнеров, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,26%, до 69,1 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 65,98 доллара. "Опасения по поводу тарифов (импортных со стороны США - ред.) все еще будут оказывать давление на цены... в то время как поддержке им в некоторой степени могут способствовать данные о запасах нефти, если они покажут дефицит предложения", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "Ожидается, что ценовой диапазон составит 64-70 долларов за баррель на этой неделе", - добавляет аналитик. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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нефть, рынок, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, Рынок, США, Дональд Трамп
Мировые цены на нефть снижаются
IG: цены на нефть снижаются на опасениях по поводу новых пошлин со стороны США
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем на сохранении опасений вокруг возобновления действия пошлин на импорт со стороны США для торговых партнеров, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,26%, до 69,1 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 65,98 доллара.
"Опасения по поводу тарифов (импортных со стороны США - ред.) все еще будут оказывать давление на цены... в то время как поддержке им в некоторой степени могут способствовать данные о запасах нефти, если они покажут дефицит предложения", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
"Ожидается, что ценовой диапазон составит 64-70 долларов за баррель на этой неделе", - добавляет аналитик.
Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Нефть дорожает после снижения по итогам прошлой недели