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Цены на нефть идут вниз

Цены на нефть идут вниз - 21.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вниз

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на снижении опасений вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:16+0300

2025-07-21T19:16+0300

2025-07-21T19:16+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на снижении опасений вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,82%, до 68,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 65,53 доллара. "Сейчас рынок считает, что предложение все равно поступит на рынок в той или иной форме, и особых опасений нет", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff). "Ожидается, что объемы бурения нефтяных скважин останутся на низком уровне до конца года", - приводит Рейтер заявление аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установки. В среду минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю по 11 июля они упали на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона, в то время как аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

https://1prime.ru/20250718/oil-859690368.html

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нефть, торги, цены