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Цены на нефть идут вниз - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть идут вниз
Цены на нефть идут вниз - 21.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть идут вниз
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на снижении опасений вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:16+0300
2025-07-21T19:16+0300
экономика
нефть
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цены
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на снижении опасений вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,82%, до 68,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 65,53 доллара. "Сейчас рынок считает, что предложение все равно поступит на рынок в той или иной форме, и особых опасений нет", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff). "Ожидается, что объемы бурения нефтяных скважин останутся на низком уровне до конца года", - приводит Рейтер заявление аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установки. В среду минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю по 11 июля они упали на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона, в то время как аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
19:16 21.07.2025
 
Цены на нефть идут вниз

Торги: нефть дешевеет на снижении опасений вокруг предложения на сырьевых рынках

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на снижении опасений вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,82%, до 68,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 65,53 доллара.
"Сейчас рынок считает, что предложение все равно поступит на рынок в той или иной форме, и особых опасений нет", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff).
"Ожидается, что объемы бурения нефтяных скважин останутся на низком уровне до конца года", - приводит Рейтер заявление аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установки.
В среду минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю по 11 июля они упали на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона, в то время как аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Мировые цены на нефть перешли к снижению
18 июля, 20:41
 
ЭкономикаНефтьТоргицены
 
 
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