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Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике
Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике - 21.07.2025, ПРАЙМ
Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике
Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья, сообщил представитель канадской горнодобывающей компании Central... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:45+0300
2025-07-21T17:45+0300
энергетика
польша
газ
нефть
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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья, сообщил представитель канадской горнодобывающей компании Central European Petroleum (CEP) Дариуш Собчиньский. "Месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа коммерческого качества", - цитирует Собчиньского издание Gs24. "Мы сами удивляемся этим запасам. Начиная бурение скважин, мы ожидали, что найдем только газ. Между тем, мы также обнаружили нефть. Эти месторождения, по нашему мнению, огромны. Такого открытия в Европе давно не было", - добавил он. Собчиньский отметил, что одно из крупнейших в Польше месторождений Барнувко-Мостно-Бушево содержит 400-500 миллионов баррелей нефти, с коэффициентом извлечения на уровне около 25%, что дает приблизительно 100 миллионов баррелей, которые можно добыть. "В нашем случае речь идет о месторождении такого же размера, если не большего. Это крупнейшее открытие нефти во всей Европе за последние 10-15 лет", - сказал он.
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польша, газ, нефть
Энергетика, ПОЛЬША, Газ, Нефть
17:45 21.07.2025
 
Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике

Собчиньский: на Балтике у Свиноустья нашли рекордное для Польши месторождение нефти

Добыча нефти.
Добыча нефти.
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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья, сообщил представитель канадской горнодобывающей компании Central European Petroleum (CEP) Дариуш Собчиньский.
"Месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа коммерческого качества", - цитирует Собчиньского издание Gs24.
"Мы сами удивляемся этим запасам. Начиная бурение скважин, мы ожидали, что найдем только газ. Между тем, мы также обнаружили нефть. Эти месторождения, по нашему мнению, огромны. Такого открытия в Европе давно не было", - добавил он.
Собчиньский отметил, что одно из крупнейших в Польше месторождений Барнувко-Мостно-Бушево содержит 400-500 миллионов баррелей нефти, с коэффициентом извлечения на уровне около 25%, что дает приблизительно 100 миллионов баррелей, которые можно добыть. "В нашем случае речь идет о месторождении такого же размера, если не большего. Это крупнейшее открытие нефти во всей Европе за последние 10-15 лет", - сказал он.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Мировые цены на нефть снижаются
14:16
 
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