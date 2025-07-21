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Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике

Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике - 21.07.2025, ПРАЙМ

Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике

Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья, сообщил представитель канадской горнодобывающей компании Central... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T17:45+0300

2025-07-21T17:45+0300

2025-07-21T17:45+0300

энергетика

польша

газ

нефть

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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья, сообщил представитель канадской горнодобывающей компании Central European Petroleum (CEP) Дариуш Собчиньский. "Месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа коммерческого качества", - цитирует Собчиньского издание Gs24. "Мы сами удивляемся этим запасам. Начиная бурение скважин, мы ожидали, что найдем только газ. Между тем, мы также обнаружили нефть. Эти месторождения, по нашему мнению, огромны. Такого открытия в Европе давно не было", - добавил он. Собчиньский отметил, что одно из крупнейших в Польше месторождений Барнувко-Мостно-Бушево содержит 400-500 миллионов баррелей нефти, с коэффициентом извлечения на уровне около 25%, что дает приблизительно 100 миллионов баррелей, которые можно добыть. "В нашем случае речь идет о месторождении такого же размера, если не большего. Это крупнейшее открытие нефти во всей Европе за последние 10-15 лет", - сказал он.

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польша, газ, нефть