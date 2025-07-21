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Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250721/nefteprovod-859750039.html
Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией
Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией - 21.07.2025, ПРАЙМ
Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией
Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:53+0300
2025-07-21T13:57+0300
энергетика
венгрия
сербия
петер сийярто
нефть
нефтепровод
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году."Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии (Дубравкой Джедович-Ханданович - ред.) и заместителем министра энергетики России (Павлом Сорокиным - ред.) возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
https://1prime.ru/20250709/nefteprovod-859335404.html
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венгрия, сербия, петер сийярто, нефть, нефтепровод
Энергетика, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, Петер Сийярто, Нефть, нефтепровод
13:53 21.07.2025 (обновлено: 13:57 21.07.2025)
 
Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией

Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен уже в 2027 году

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году.
"Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии (Дубравкой Джедович-Ханданович - ред.) и заместителем министра энергетики России (Павлом Сорокиным - ред.) возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Интервью президента Конго Дени Сассу-Нгессо РИА Новости
В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией
9 июля, 17:11
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯСЕРБИЯПетер СийяртоНефтьнефтепровод
 
 
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