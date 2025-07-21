https://1prime.ru/20250721/nefteprovod-859750039.html

Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией

Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией - 21.07.2025, ПРАЙМ

Сийярто допустил более ранний запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией

Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:53+0300

2025-07-21T13:53+0300

2025-07-21T13:57+0300

энергетика

венгрия

сербия

петер сийярто

нефть

нефтепровод

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году."Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии (Дубравкой Джедович-Ханданович - ред.) и заместителем министра энергетики России (Павлом Сорокиным - ред.) возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки", - приводит слова Сийярто агентство MTI.

https://1prime.ru/20250709/nefteprovod-859335404.html

венгрия

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венгрия, сербия, петер сийярто, нефть, нефтепровод