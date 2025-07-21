https://1prime.ru/20250721/nefteprovod-859754578.html

В Минэнерго Сербии отметили важность нефтепровода с Венгрией

В Минэнерго Сербии отметили важность нефтепровода с Венгрией - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго Сербии отметили важность нефтепровода с Венгрией

Строительство трубопровода от Венгрии к Сербии для поставок нефти из России имеет стратегическое значение для официального Белграда, заявила сербский министр... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:12+0300

2025-07-21T15:12+0300

2025-07-21T15:12+0300

энергетика

сербия

венгрия

нефть

петер сийярто

нефтепровод

россия

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БЕЛГРАД, 21 июл – ПРАЙМ. Строительство трубопровода от Венгрии к Сербии для поставок нефти из России имеет стратегическое значение для официального Белграда, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Ранее в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с сербскими и российскими коллегами. По итогам он сообщил в соцстеях, что нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен и запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. "С венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным говорила о следующих шагах по реализации одного из важнейших стратегических проектов для нашей страны – строительстве нефтепровода между Сербией и Венгрией", - написала сербский министр в Instagram*."Впервые мы получаем альтернативный путь снабжения сырой нефтью, что означает большую энергетическую безопасность, меньшую зависимость и более сильную позицию Сербии в регионе и Европе", - добавила она. Джедович-Ханданович добавила, что проектно-техническая документация в Сербии находится на завершающем этапе, начало работ ожидается в начале следующего года. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность трубопровода - пять миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Сербский отрезок в 128 километров пройдет от Алдьо до Нови-Сада, его оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250721/nefteprovod-859750039.html

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сербия, венгрия, нефть, петер сийярто, нефтепровод, россия