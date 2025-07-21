https://1prime.ru/20250721/nornikel-859759031.html
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель" в первом полугодии 2025 года сократил выплавку никеля по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 87 тысяч тонн, палладия - на 5%, до 1,399 миллиона... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:10+0300
2025-07-21T17:10+0300
2025-07-21T17:10+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2025 года сократил выплавку никеля по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 87 тысяч тонн, палладия - на 5%, до 1,399 миллиона унций, следует из сообщения компании. "По итогам первого полугодия 2025 года объем производства никеля относительно прошлого года снизился на 4% до 87 тысяч тонн, в связи с более высокой базой в первом полугодии 2024 года, а также необходимостью восполнения транспортного и технологического незавершенного производства", - говорится в сообщении. По аналогичным причинам, как отмечается, снизилась выплавка меди - на 2%, до 213,189 тысячи тонн. По итогам первого полугодия 2025 года производство палладия снизилось на 5% - до 1,399 миллиона унций, производство платины уменьшилось на 6%, до 335 тысяч унций, говорится в сообщении.
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норникель, промышленность, палладий, никель
Энергетика, Норникель, Промышленность, палладий, никель
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель": выплавка никеля сократилась на 4%, выплавка палладия снизилась на 5%
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2025 года сократил выплавку никеля по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 87 тысяч тонн, палладия - на 5%, до 1,399 миллиона унций, следует из сообщения компании.
"По итогам первого полугодия 2025 года объем производства никеля относительно прошлого года снизился на 4% до 87 тысяч тонн, в связи с более высокой базой в первом полугодии 2024 года, а также необходимостью восполнения транспортного и технологического незавершенного производства", - говорится в сообщении.
По аналогичным причинам, как отмечается, снизилась выплавка меди - на 2%, до 213,189 тысячи тонн.
По итогам первого полугодия 2025 года производство палладия снизилось на 5% - до 1,399 миллиона унций, производство платины уменьшилось на 6%, до 335 тысяч унций, говорится в сообщении.
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году