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"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург – Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:52+0300
2025-07-21T14:52+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург – Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии" расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург", – говорится в релизе в Telegram-канале авиакомпании. Отмечается, что полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам, а расписание и стоимость авиабилетов можно посмотреть на сайте авиакомпании. Ранее перевозчик сообщал, что с 24 июля открываются рейсы из Москвы в Геленджик.
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бизнес, туризм, россия, геленджик, екатеринбург, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Геленджик, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА
14:52 21.07.2025
 
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик

"Уральские авиалинии" с 5 августа запустят прямые рейсы Екатеринбург – Геленджик

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Геленджик
Вид на Геленджик - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург – Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Уральские авиалинии" расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург", – говорится в релизе в Telegram-канале авиакомпании.
Отмечается, что полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам, а расписание и стоимость авиабилетов можно посмотреть на сайте авиакомпании.
Ранее перевозчик сообщал, что с 24 июля открываются рейсы из Москвы в Геленджик.
Аэропорт Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями
19 июля, 12:49
 
БизнесТуризмРОССИЯГеленджикЕКАТЕРИНБУРГМОСКВА
 
 
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