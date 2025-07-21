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"Росатом" создал новую газовую центрифугу для обогащения урана

"Росатом" создал новую газовую центрифугу для обогащения урана - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Росатом" создал новую газовую центрифугу для обогащения урана

"Росатом" создал новую газовую центрифугу 10-го поколения для обогащения урана с повышенной производительностью, сообщила пресс-служба топливного дивизиона... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:07+0300

2025-07-21T11:07+0300

2025-07-21T11:15+0300

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обогащение урана

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Росатом" создал новую газовую центрифугу 10-го поколения для обогащения урана с повышенной производительностью, сообщила пресс-служба топливного дивизиона атомной госкорпорации."В толивном дивизионе "Росатома" изготовлена опытно-промышленная партия газовых центрифуг десятого поколения для разделения изотопов урана – ГЦ-10. По своим техническим характеристикам новая машина превосходит все центрифуги предыдущих поколений, работающие на предприятиях "Росатома", - говорится в сообщении.Центрифуги нового поколения пройдут опытно-промышленную эксплуатацию на одном из предприятий разделительно-сублиматного комплекса топливного дивизиона "Росатома"."Испытания в цехе по обогащению урана станут завершающим этапом разработки, который предваряет внедрение ГЦ-10 в серийное производство", - отмечается в сообщении.Газоцентрифужный метод разделения изотопов – наиболее эффективная из существующих технологий обогащения урана по изотопу уран-235 с целью последующего производства ядерного топлива для энергетических, исследовательских и транспортных ядерных реакторов. Разница между поколениями российских газовых центрифуг заключается в росте их эффективности и производительности.Газовая центрифуга работает по принципу сепаратора, отделяя более легкие изотопы урана-235 от тяжелых изотопов урана-238 за счет центробежной силы. Скорость вращения внутри механизма составляет свыше тысячи оборотов в секунду. Чтобы закачать уран в каскады газовых центрифуг, производят его конверсию – получение соединения урана и фтора в форме гексафторида урана.Родиной промышленной газоцентрифужной технологии является СССР, а "отцом" газовой центрифуги считается Виктор Сергеев - инженер-конструктор Особого Конструкторского бюро Ленинградского Кировского завода (современным преемником ОКБ является санкт-петербургское ООО "Центротех-Инжиниринг" - предприятие топливного дивизиона "Росатома"). Со временем газоцентрифужная технология, впервые освоенная советскими инженерами, стала использоваться всеми мировыми производителями обогащенного урана."Газовая центрифуга – это символ атомной промышленности, а каскады центрифуг – "сердце" топливного дивизиона "Росатома". Разработка ГЦ-10 – это историческое достижение наших конструкторов, технологов и производственников, выполненное в год 80-летия российской атомной отрасли", - отметил старший вице-президент управляющей компании топливного дивизиона АО "ТВЭЛ" по научно-технической деятельности Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.По его словам, топливный дивизион продолжает программу модернизации своих обогатительных мощностей с поэтапной заменой центрифуг старых поколений современными и высокоэффективными машинами ГЦ-9+, которые будут работать десятки лет."ГЦ-10 – это еще один шаг вперед, который в перспективе поможет сделать наши разделительные предприятия еще более современными и эффективными. Это будет способствовать успешной реализации нашей производственной программы, в том числе для обеспечения ядерным топливном новых энергоблоков в России и за рубежом", - подчеркнул Угрюмов.

https://1prime.ru/20250711/rosatom-859398470.html

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росатом, газ, уран, обогащение урана